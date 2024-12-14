Первые очки в сезоне Марусяк – 26-й на Кубке мира в Нойштадте

Украинский прыгун Евгений Марусяк набрал свои первые очки в Кубке мира сезона-2024/25. Он стал 26-м в первом личном старте на этапе в немецком Титизее-Нойштадте.

С прыжком на 129 метров он показал 25-й результат в первой попытке. Во втором раунде Марусяк прыгнул на 125 метров и потерял одну позицию, набрав в итоге 5 очков. Другой представитель Украины, Виталий Калиниченко, прекратил борьбу в квалификации.

Свою четвертую победу в текущем сезоне одержал лидер общего зачета Кубка мира, немец Пьюс Пашке, опередивший швейцарца Грегора Дешвандена и австрийца Даниэля Чофенига.

Итоговые результаты:

Вчера в парном командном турнире (SuperTeam) Украина финишировала 12-й. В воскресенье, 15 декабря, в Титизее-Нойштадте состоится еще один личный турнир.