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Горные лыжи. Шиффрин одержала сотую победу на Кубке мира

Олег Дідух — 23 февраля 2025, 14:19
Горные лыжи. Шиффрин одержала сотую победу на Кубке мира
Мікаела Шиффрін
Getty Images

Звездная американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла слалом на этапе Кубка мира в итальянском Сестриере.

Для 29-летней спортсменки это юбилейная, сотая в карьере победа на Кубке мира. Шиффрин стала первой горнолыжницей в истории, которая преодолела эту отметку.

Історичний спуск Шиффрін

Шиффрин на 0,61 секунды опередила хорватку Зринку Лютич, которая благодаря сходу швейцарки Камиль Раст перехватила лидерство в слаломном зачете Кубка мира. Топ-3 замкнула еще одна американка, Пола Мольцан.

Из ста побед 63 были одержаны в слаломе, 22 – в гиганте, 5 – в супергиганте, 4 – в скоростном спуске, 1 – в комбинации и 5 – в параллельных видах.

Еще 11 марта 2023 года Шиффрин стала рекордсменкой горнолыжного Кубка мира по количеству побед, превзойдя достижение легендарного шведа Ингемара Стенмарка (86 побед). Свою первую победу Микаэла одержала 20 декабря 2012 года в Оре в 17-летнем возрасте.

Из действующих горнолыжниц ближайшими преследовательницами Шиффрин по количеству побед являются соотечественница Линдси Вонн (82 победы), швейцарка Лара Гут-Бехрами (46) и итальянка Федерика Бриньоне (34 победы).

Итоговые результаты:

Ранее мужской супергигант на этапе Кубка мира в швейцарской Кранс Монтане выиграл Марко Одерматт.

Следующий этап женского Кубка мира состоится с 28 февраля по 2 марта в норвежском Квитфьелле. В программе запланированы два скоростных спуска и супергигант.

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