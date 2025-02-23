Погачар выиграл веломногодневку Тур ОАЭ-2025

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем многодневки Мирового тура Тур ОАЭ.

На заключительном, седьмом этапе гонки спортсмены преодолели 176 км из Аль Айна до горного финиша на подъеме Джебель Хафит (10,9 км со средним градиентом 6,7%).

Маршрут 7 этапа Тура ОАЭ-2025 procyclingstats.com

Погачар выиграл заключительный этап и оформил победу в общем зачете Тура ОАЭ. Кроме действующего чемпиона мира в групповой гонке, в топ-3 как на заключительном этапе, так и в генеральной классификации, поднялись итальянец Джулио Чикконе из команды Lidl Trek и испанец Пельо Бильбао из Bahrain Victorious.

Результаты седьмого этапа:

Итоговый общий зачет Тура ОАЭ:

Вчера, 22 февраля, спринтерский шестой этап выиграл бельгиец Тим Мерлир из команды Soudal Quick Step.