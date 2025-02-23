Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Лыжи

Погачар выиграл веломногодневку Тур ОАЭ-2025

Олег Дідух — 23 февраля 2025, 13:53
Погачар выиграл веломногодневку Тур ОАЭ-2025
Тадей Погачар
x.com/TeamEmiratesUAE

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем многодневки Мирового тура Тур ОАЭ.

На заключительном, седьмом этапе гонки спортсмены преодолели 176 км из Аль Айна до горного финиша на подъеме Джебель Хафит (10,9 км со средним градиентом 6,7%).

Маршрут 7 этапа Тура ОАЭ-2025
Маршрут 7 этапа Тура ОАЭ-2025
procyclingstats.com

Погачар выиграл заключительный этап и оформил победу в общем зачете Тура ОАЭ. Кроме действующего чемпиона мира в групповой гонке, в топ-3 как на заключительном этапе, так и в генеральной классификации, поднялись итальянец Джулио Чикконе из команды Lidl Trek и испанец Пельо Бильбао из Bahrain Victorious.

Результаты седьмого этапа:

Итоговый общий зачет Тура ОАЭ:

Вчера, 22 февраля, спринтерский шестой этап выиграл бельгиец Тим Мерлир из команды Soudal Quick Step.

Тадей Погачар Тур ОАЕ Джуліо Чікконе Пельо Більбао

Тадей Погачар

Тур ОАЭ. Погачар одержал первую победу в сезоне
Тур ОАЭ. Тарлинг выиграл разделку, Погачар третий
Погачар начинает сезон. Превью велогонки Тур ОАЭ-2025
Погачар может в 2025 году дебютировать на Париж – Рубэ
Травма Эвенепула, Вингегор не едет на Джиро. Дайджест новостей из мира велоспорта

Последние новости