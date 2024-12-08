Прыжки с трамплина. Третья победа Пашке, Марусяк еще ближе к очкам

Немецкий прыгун Пьюс Пашке выиграл второй личный старт на этапе Кубка мира в польской Висле. Для него это третья победа в текущем сезоне, позволившая 34-летнему ветерану закрепить свое лидерство в общем зачете.

Пашке на 8,5 балла опередил австрийца Яна Хёрля. За ним расположились еще два представителя Австрии – Штефана Крафт и вчерашний победитель, Даниэль Чофениг.

Украинец Евгений Марусяк показал свой лучший результат в сезоне, однако до первых очков в текущей зимней кампании не дотянулся – 34 место. Другой представитель Украины, Виталий Калиниченко, не прошел квалификацию.

Итоговые результаты:

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Титзее-Нойштадте 13-15 декабря.