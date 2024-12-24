Легендарный польский прыгун пропустит Турне четырех трамплинов

Звездный польский прыгун Камиль Стох пропустит Турне четырех трамплинв-2024/25.

Об этом сообщает Польский лыжный союз.

Стох остался недоволен своей формой на старте сезона. В составе сборной Польши на Турне его заменит Давид Кубацки, пропускавший последний этап Кубка мира в Энгельберге. Также в Германию и Австрию отправятся Павел Вонсек, Александер Жнищоль, Петр Жила и Якуб Вольны.

Турне четырех трамплинов состоится с 28 декабря по 6 января в немецких Оберстдорфе и Гармиш-Партенкирхене, а также австрийских Инсбруке и Бишофсхофени.

Стох трижды выигрывал легендарную многодневку: в 2017, 2018 и 2021 годах. В 2018 году он стал вторым в истории обладателем "Большого шлема" – победителем всех четырех этапов Турне в одном сезоне. В настоящее время 37-летний ветеран занимает лишь 28 место в общем зачете Кубка мира с 57 очками в активе.