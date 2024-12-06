Легендарная Йохауг одержала первую победу на Кубке мира после возвращения

Легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Для нее это первая победа на Кубке мира после возвращения в большой спорт.

Йохауг обыграла двух партнерш по команде – Хейди Венг и Астрид Ойре Слинд. Четвертой финишировала шведка Фрида Карлссон. Эта победа позволила Терезе перехватить лидерство в общем зачете Кубка мира. Впрочем, потерять его она может уже завтра, 7 декабря, по итогам спринта свободным стилем, участвовать в котором норвежка не планирует.

Представительницы сборной Украины в разделе в Лиллехаммере не участвовали.

Итоговые результаты:

Ранее аналогичную гонку у мужчин выиграл Мартин Левстрем Ньенгет.