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Легендарная Йохауг одержала первую победу на Кубке мира после возвращения

Олег Дідух — 6 декабря 2024, 15:17
Легендарная Йохауг одержала первую победу на Кубке мира после возвращения
Тереза Йохауг
instagram.com/johaugtherese

Легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на домашнем этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Для нее это первая победа на Кубке мира после возвращения в большой спорт.

Йохауг обыграла двух партнерш по команде – Хейди Венг и Астрид Ойре Слинд. Четвертой финишировала шведка Фрида Карлссон. Эта победа позволила Терезе перехватить лидерство в общем зачете Кубка мира. Впрочем, потерять его она может уже завтра, 7 декабря, по итогам спринта свободным стилем, участвовать в котором норвежка не планирует.

Представительницы сборной Украины в разделе в Лиллехаммере не участвовали.

Итоговые результаты:

Ранее аналогичную гонку у мужчин выиграл Мартин Левстрем Ньенгет.

Терезе Йохауг Кубок світу з лижних гонок Хейді Венг

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