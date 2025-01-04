Тур де Ски. Клэбо выиграл скиатлон в Валь ди Фьемме
Йоханнес Клебо
x.com/FISCrossCountry
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл предпоследний, шестой этап Тур де Ски – скиатлон на 20 км в итальянском Валь ди Фьемме. На финише он на 2,4 секунды опередил хозяина гонки, итальянца Федерико Пеллегрино. Топ-3 запер еще один представитель Норвегии, Ян Томас Йенссен.
Один из главных фаворитов гонки, норвежец Симен Хегстад Крюгер, упал в начале гонки и сломал палку. В итоге он финишировал всего 51-м с отставанием в 4 минуты и 29 секунд от победителя.
Результаты шестого этапа:
Общий зачет Тур де Ски:
Вчера спринт классикой у Валь ди Фьемме также выиграл Клэбо. Тур де Ски завершится в воскресенье, 5 января, традиционным масстартом на 10 км свободным стилем с финишем в гору в Альпе ди Чермис.