Тур де Ски. Клэбо выиграл скиатлон в Валь ди Фьемме

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл предпоследний, шестой этап Тур де Ски – скиатлон на 20 км в итальянском Валь ди Фьемме. На финише он на 2,4 секунды опередил хозяина гонки, итальянца Федерико Пеллегрино. Топ-3 запер еще один представитель Норвегии, Ян Томас Йенссен.

Один из главных фаворитов гонки, норвежец Симен Хегстад Крюгер, упал в начале гонки и сломал палку. В итоге он финишировал всего 51-м с отставанием в 4 минуты и 29 секунд от победителя.

Результаты шестого этапа:

Общий зачет Тур де Ски:

Вчера спринт классикой у Валь ди Фьемме также выиграл Клэбо. Тур де Ски завершится в воскресенье, 5 января, традиционным масстартом на 10 км свободным стилем с финишем в гору в Альпе ди Чермис.