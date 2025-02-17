Бенефис Швейцарии на ЧМ, неудача Шиффрин в слаломе. Итоги лыжной недели

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Суббота, 15 февраля

Саппоро (Япония), HS 137, личный турнир

Воскресенье, 16 февраля

Саппоро (Япония), HS 137, личный турнир

Победный дубль Рёю Кобаяси в Саппоро

Кубок мира по прыжкам с трамплина отправился на этап Кубка мира в Саппоро, который стал последним перед чемпионатом мира. И уикенд в Японии подарил очень неожиданный результат – победный дубль оформил хозяин соревнований, Рёю Кобаяси.

Звездный японец проводит откровенно неудачный сезон. Да, после пропуска этапа в Закопане и тренировочного сбора у себя дома Рёю действительно добился определенного прогресса, однако такого перфоманса, который Кобаяси-младший выдал в Саппоро, не ожидал никто. Тем более, что в субботу он не просто победил, а разгромил соперников: 19,7 балла преимущества над ближайшим преследователем. Воскресная победа стала для японца 34-й в карьере на Кубке мира. По этому показателю он обошел Йенса Вайссфлога и вышел на седьмое место в истории.

В любом случае, такое выступление Кобаяси очень существенно меняет предстартовые расклады на чемпионат мира в Тронхейме. В чем секрет такого доминирования Рёю – домашний трамплин или резкий прогресс? Поскольку этап в Саппоро был последним перед чемпионатом мира, ответ мы узнаем уже непосредственно в Тронхейме. Хотя тот факт, что Кобаяси попадает на подиум уже в восьми личных стартах Кубка мира в Саппоро подряд, позволяет считать, что фактор домашнего трамплина здесь точно присутствует.

Рёю Кобаяси Skijumping.pl

Субботний старт в Саппоро оказался успешным не только лично для Кобаяси, но и для всей сборной Японии. Кроме Рёю, в топ-10 попали также Рен Никайдо и Наоки Накамура. Трех японцев в десятке лучших на одном старте Кубка мира не бывало с 20 ноября 2021 года (Нижний Тагил).

Очень много внимания было приковано к легендарному Нориаки Касаи – 52-летний ветеран попал в национальную группу сборной Японии и в очередной раз обновил собственный рекорд как самого возрастного участника Кубка мира в истории. В отличие от прошлого года, на этот раз Касаи разочаровал. В пятницу он даже не сумел пройти квалификацию, а в воскресенье занял скромное 45 место.

Такие результаты лишают Нори шансов на выступление на чемпионате мира и мартовских этапах Кубка мира. Несмотря на это, в интервью польским СМИ Касаи заявил, что завершать карьеру не планирует и ставит своей целью выступить на Олимпиаде-2026.

Свой лучший уик-энд в сезоне выдал Мариус Линдвик, которому в текущем сезоне очень не хватает стабильности. В спаренных этапах Кубка мира он обычно в воскресенье выглядит значительно лучше, чем в субботу. Тем не менее в Саппоро он дважды выступил очень удачно: 5 и 2 места. Воскресный подиум стал для норвежца первым в текущем сезоне.

А вот Йоханн Андре Форфанг после очень сильной серии выступлений в последние полтора месяца в субботу в Саппоро допустил первый сбой за долгое время – лишь 27-й результат в первой попытке. Во втором раунде норвежец поднялся на 14 место, однако такой результат все равно неудовлетворительный с точки зрения борьбы за топ-3 общего зачета Кубка мира. Ну а сбой в первой попытке частично можно объяснить неблагоприятными ветровыми условиями, особенно с учетом того, что ветровые поправки в Саппоро очень часто не отражают реально положения вещей.

Наделал шума в Саппоро Робин Педерсен, который в пятницу выиграл первую тренировку, прыгнув на невероятные 152,5 метра – неофициальный рекорд "Окураямы". Неслучайность того прыжка Педерсен доказал в субботу, заняв 12 место. Для 28-летнего норвежца это лучший результат на Кубке мира с марта 2020 года.

Любит трамплин в Саппоро Домен Превц, который в прошлом году одержал здесь победу. На этот раз словенец стал третьим в субботу, аналогичную позицию занимал и после первой попытки воскресного турнира. Однако во втором раунде Домен отступил аж на восьмое итоговое место.

Неудачно вернулся на Кубок мира после пропуска этапа в Лейк Плэсиде Тими Зайц – лишь 39 место в субботнем турнире. В воскресенье словенец показал второй результат в квалификации и замкнул топ-10 основных соревнований, однако такой результат не дает ответа на вопрос о том, зачем Тими брал паузу в выступлениях и пошел ли ему на пользу пропуск этапа в Лейк Плэсиде.

Сборная Австрии в воскресенье осталась без подиума – в текущем сезоне такое случилось лишь второй раз. Даниэль Чофениг дважды финишировал четвертым, а единственный подиум за два дня команде Андреаса Видхёльцля принес Ян Хёрль – второе место в субботу. Так или иначе, по итогам этапа в Саппоро официально стало известно, что обладателем Большого хрустального глобуса в этом сезоне станет австриец. Чофениг, Херль и Штефан Крафт занимают первые три места, а остальные соперники уже потеряли даже математические шансы догнать текущего обладателя желтого биба.

Даниэль Чофениг Skijumping.pl

Продолжается кризис сборной Германии. Андреас Веллингер своим девятым местом в воскресенье прервал ужасную серию Бундестима из шести подряд личных стартов на Кубке мира без попаданий в топ-10, однако в субботу ни один из немцев не попал даже в топ-20! В этом старте подопечные Штефана Хорнгахера набрали в Кубок наций меньше очков, чем такие сборные как Франция или Эстония.

Возвращение Пьюса Пашке после пропуска этапа в Лейк Плэсиде удачным не назовешь. Да, в тренировках у него были неплохие прыжки, однако 23 и 31 места в основных соревнованиях – это провал. Правда, следует признать, что субботнее фиаско немцев можно объяснить тем, что и Пашке, и Веллингеру дважды откровенно не повезло с погодными условиями. Хотя это не отменяет того факта, что сборная Германии подходит к чемпионату мира в очень глубоком кризисе.

Не все в порядке и в сборной Польши. Во время этапа в Саппоро спортивный директор прыжкового и двоеборческого отдела Польского лыжного союза Александер Штокль в интервью норвежским СМИ заявил о том, что покидает свою должность. Австриец утверждает, что причина такого решения – плохие отношения с главной Союза, легендарным Адамом Малышем. Штокль утверждает, что за глаза Малыш регулярно высказывал недовольство работой Александера, однако так ни разу и не решился сделать это в лицо.

Вернулся на Кубок мира после трехнедельного перерыва Камиль Стох. Легендарный поляк выступил неплохо (22 и 16 места), однако его попадание в состав команды на чемпионат мира до сих пор под большим вопросом.

С приключений начался этап в Саппоро для сборной Швейцарии. Во время перелета весь багаж команды почему-то оказался в Хельсинки, поэтому в первые два дня команде Руне Велты пришлось выступать на чужом инвентаре: лыжи одалживали у японцев, крепления – у поляков. Лидер команды, Грегор Дешванден, на фоне такой стрессовой ситуации этап в Саппоро провалил: лишь 17 и 28 места.

11-м в субботу стал Артти Айгро. От второго в карьере попадания в топ-10 на Кубке мира эстонца отделили всего 0,2 балла. После провальной первой половины сезона возвращает себе прошлогоднюю форму Алекс Инсам. В Саппоро на счету итальянца 15 и 19 места.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций:

Горные лыжи

Старты недели:

Пятница, 14 февраля

ЧМ-2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия), гигантский слалом, мужчины

Суббота, 15 февраля

ЧМ-2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия), слалом, женщины

Воскресенье, 16 февраля

ЧМ-2025, Заальбах-Хинтерглемм (Австрия), слалом, мужчины

Бенефис Швейцарии в слаломе, Шиффрин без медали

У женщин программу чемпионата мира закрывал слалом, главной интригой которого было состояние Микаэлы Шиффрин. К мундиалю звездная американка подходила всего с одной гонкой на Кубке мира после травмы – 10 место в слаломе в Куршевеле 30 января. Непосредственно в Заальбахе Шиффрин изменила свои планы на ходу, отказавшись от гиганта в пользу командной комбинации, которую она ехала в паре с Бризи Джонсон.

И выступление Микаэлы во вторник оставило максимально противоречивое впечатление. С одной стороны, она вместе с партнершей по команде завоевала золото, с другой – слалом в исполнении Шиффрин был откровенно неубедительным: технический брак бросался в глаза, было понятно, что американка не в оптимальной форме.

Время показало, что до субботы набрать оптимальные кондиции Микаэла не успела. Она осталась без медали, заняв пятое место. Тем не менее и это выступление Шиффрин оставило двоякое впечатление. До подиума ей не хватило всего 0,05 секунд. И если бы американка, учитывая все обстоятельства, заехала в медали – ее выступление воспринималось бы совсем по-другому.

В слаломе было заметно, что Шиффрин далека от оптимальной формы не только в плане техники, но и физических кондиций. Во второй попытке она много проиграла именно на нижнем участке трассы, хотя мощный накат на финиш всегда считался ее фирменным знаком.

Микаэла Шиффрин Getty Images

Обстоятельства обстоятельствами, но факты неумолимы: Шиффрин остается без золота уже на трех последних чемпионатах мира и двух Олимпиадах подряд. При этом, лишь последнюю неудачу в Заальбах-Хинтерглемме можно объяснить объективными факторами. В предыдущих случаях Микаэла подходила к соревнованиям в оптимальной готовности.

Без медали в слаломе осталась и ее партнерша по команде Пола Мольцан, которой до попадания в топ-3 вообще не хватило всего 0,02 секунды. Впрочем, она на невезение жаловаться точно не может: двумя днями ранее в гиганте она в борьбе за бронзу опередила Теа Луизу Стьернесунд всего на 0,01 секунды.

Ну а завершился слалом бенефисом сборной Швейцарии, которая забрала золото и серебро. Победу одержала Камиль Раст: главный успех в карьере 25-летней спортсменки и закономерный итог блестящего сезона в ее исполнении. Она выдала фантастическую первую попытку и уже там обеспечила себе комфортное преимущество. Это первое золото швейцарок в женском слаломе на чемпионатах мира за последние 34 года. В 1991 году победить сумела легендарная Врени Шнайдер, причем, золото она добыла на этой же трассе в Заальбахе.

Камиль Раст x.com/fisalpine

Серебро завоевала Венди Холденер. Она выдала лучший чистый результат второй попытки, прорвавшись с четвертого места, однако проиграла слишком много в первом раунде. А вот Мелани Мейяр поддержать почин своих партнерш по команде не сумела. После первой попытки она замыкала топ-10, однако во втором раунде сошла с дистанции. На протяжении всего текущего сезона Мейяр в слаломе была очень стабильной, однако, к сожалению, неудача постигла ее именно на чемпионате мира. Что интересно, предыдущий ее сход с дистанции в слаломе случился на этой же трассе в Заальбахе, на финале прошлого сезона.

Ну а опередить двух американок в борьбе за бронзу сумела Катарина Линсбергер. Медаль домашнего чемпионата мира – прекрасный результат, учитывая в целом не слишком удачный сезон австрийки. Несмотря на то, что третье место от пятого отделили всего 0,05 секунды, в целом разрывы, как и двумя днями ранее в гиганте, были большими. Например, топ-30 поместилась аж в 7,35 секунды разрыва – аномальный показатель как для Кубка мира, где у топовых сборных более широкие квоты. Хотя и в десятке лучших разрывы также были очень большими – только квотами все не объяснить.

Еще одной характерной чертой гонки было то, что даже во второй попытке трасса держалась очень хорошо. Лидеры после первой попытки показали хорошие чистые результаты и во втором раунде, а каких-то впечатляющих рейдов было мало. Разочаровала Зринка Лютич, которая, учитывая все проблемы Шиффрин, подходила к гонке в статусе главного фаворита, однако заняла лишь девятое место, не сумев подняться ни на одну позицию вверх после неудачной первой попытки.

Потерпели неудачу и лидеры сборной Швеции. Анна Свенн Ларссон сошла с дистанции уже в первой попытке, Сара Хектор – во второй, занимая после первого раунда скромное 12 место. В итоге лучшей из скандинавок стала Корнелия Элунд, которая во втором раунде поднялась с 18 места на 11-е. В число именитых неудачников попали также Лара Кольтури, Эмма Айхер и Лоранс Сен-Жермен, которая защищала свой сенсационный титул двухлетней давности. Все они сошли уже в первой попытке.

Мейяр стал главным героем чемпионата мира

Технические виды у мужчин, как и скоростные, прошли под знаком доминирования сборной Швейцарии. Главным героем чемпионата мира можно назвать Лоика Мейяра. Три медали, две из которых – золотые: такого в Заальбахе не удалось достичь больше никому. В это трудно поверить, однако в воскресном слаломе Лоик принес Швейцарии первое золото мужского слалома на чемпионатах мира аж с 1950 года! На таком фоне 34-летняя черная серия, которую в субботу прервала Камиль Раст, выглядит мелочью.

Лоик Мейяр Getty Images

В гиганте Мейяр завоевал бронзу. Вообще швейцарцы в пятницу заняли второе, третье и четвертое места. От второго полностью швейцарского подиума на этом мундиале спас Рафаэль Хаазер, который сенсационно к своему серебру в супергиганте добавил еще и золото. Чемпионаты мира часто дарят нам неожиданных героев, и в Заальбахе им стал именно Рафаэль. 27-летний гонщик всего с 4 подиумами на Кубке мира за карьеру (при этом, ни одного из них – в гиганте) берет золото+серебро – очень громкая сенсация.

Серебро гиганта завоевал Томас Тумлер. Последние полтора года, безусловно, стали лучшими в карьере 35-летнего ветерана, и это серебро можно назвать заслуженным и закономерным итогом этого отрезка. Тем не менее казалось, что свою лучшую форму Томас оставил в первой половине текущего сезона, поэтому его серебро все же стало неожиданным.

А без медали гиганта остался сам Марко Одерматт – лишь четвертое место. Прекрасная иллюстрация того, что в текущем сезоне в гиганте звездный швейцарец, даже несмотря на три победы, далек от того космического уровня, на котором он был в предыдущей зимней кампании.

Марко Одерматт Getty Images

Вторая попытка гиганта превратилась в крах сборной Норвегии. Тимон Хауган потерял свое лидерство после первого раунда и отступил аж на седьмое место. Александер Стеен Ольсен шел четвертым, однако во втором заезде сошел с дистанции. Этот чемпионат он вообще захочет как можно скорее забыть: в воскресном слаломе он не добрался до финиша уже в первой попытке.

Хауган после фаско в гиганте в слаломе замкнул топ-5. От провала команду спас Атле Ли Макграт, который завоевал серебро. Провалил чемпионат лидер команды, Хенрик Кристофферсен. В гиганте он стал лишь восьмым, после чего провалил защиту чемпионского титула в слаломе – 13 место.

Развязка слалома получилась не менее драматичной, чем в гиганте. Если Хауган, лидируя после первой попытки, отступил на седьмое место, то Клеман Ноэль вообще сошел с дистанции. В это трудно поверить, однако звездный француз до сих пор не имеет в своем активе ни одной медали взрослых чемпионатов мира. Его партнер по команде, Стивен Амьез, подстраховать также не сумел: бледное выступление и седьмое итоговое место.

Бронзу в слаломе завоевал Линус Штрассер. Немец сумел спасти провальный для себя сезон, в котором он до сих пор ни разу не поднялся на подиум на Кубке мира. Разочаровал своими выступлениями в Заальбахе Лукас Бротен: 14 и 13 места в двух технических видах. При этом, грубых ошибок в исполнении бразильца норвежского происхождения не было: складывается впечатление, что у него просто наступил спад формы.

Мог спасти провальный для себя сезон Мануэль Феллер, однако он остался без медали в слаломе – четвертое место. Тоже самое можно сказать и о его звездном партнере по команде Марко Шварце, который стал пятым в гиганте, после чего сошел с дистанции в слаломе. Хотя его неудачам в текущем сезоне есть вполне объективные причины – травмы колена и спины, с которыми он боролся в течение последнего года.

Лыжные гонки

Старты недели:

Пятница, 14 февраля

Фалун (Швеция), спринт, классика, мужчины/женщины

Суббота, 15 февраля

Фалун (Швеция), разделка, 10 км, классика, женщины

Фалун (Швеция), разделка, 10 км, классика, мужчины

Воскресенье, 16 февраля

Фалун (Швеция), масстарт, 20 км, свободный стиль, мужчины

Фалун (Швеция), масстарт, 20 км, свободный стиль, женщины

Проблемы звездных норвежцев перед чемпионатом мира

В Кубке мира по лыжным гонкам последним перед чемпионатом мира был классический этап в Фалуне. Из трех гонок у мужчин две выиграли представители сборной Норвегии, однако у фанатов команды есть поводы для тревоги. Дело в том, что сразу три звездных норвежских дистанционщика – Харальд Остберг Амундсен, Симен Хегстад Крюгер и Мартин Левстрьом Ньенгет – выглядели в Фалуне не лучшим образом.

Амундсен решил пропустить пятничный спринт, однако в субботу провалил разделку на 10 км классикой – свежесть после отдыха накануне не помогла. В воскресном масстарте Харальд замкнул топ-3, однако, учитывая тот факт, что такая гонка ему подходила идеально, а Йоханнес Клэбо ее пропускал, такой результат вряд ли можно считать успехом.

Если Амундсен в Фалуне поднялся на подиум хотя бы однажды, то Крюгеру и Ньенгету не удалось сделать даже этого. Крюгер в разделке разделил восьмое место с Калле Халварссоном, а в воскресенье стал лишь пятым в масстарте, который подходил ему идеально: любимый свободный стиль и тяжелый рельеф с легендарным подъемом Мордербаккен. Симен пробовал атаковать в этот подъем на последнем круге дистанции, однако получилось не очень убедительно, после чего норвежцу не хватило свежести в развязке гонки.

Харальд Остберг Амундсен x.com/FISCrossCountry

Ньенгет в разделке финишировал четвертым, после чего провалил воскресный масстарт – лишь 13 место. Не лучший результат для гонщика, который на стартовом отрезке сезона буквально не слезал с подиума. До старта домашнего чемпионата мира еще 10 дней, однако форма звездных дистанционщиков накануне домашнего мундиаля вызывает вопросы.

Впрочем, у сборной Норвегии есть огромное преимущество, которое называется мощная скамейка запасных. Это позволяет команде демонстрировать блестящие результаты, даже когда признанные лидеры не в лучшем состоянии. Воскресный масстарт довольно неожиданно выиграл Пол Гульберг, который проводит один из самых слабых сезонов в карьере. Победа ветерана откровенно удивила, особенно учитывая, что в субботу в разделке своим любимым классическим стилем он лишь замкнул топ-10.

Мог выиграть масстарт Андреас Фьорден Рее, однако ему немного не хватило дистанции для того, чтобы окончательно сбросить своих соперников в Мордербаккене. Его атака выглядела значительно убедительнее, чем потуги Крюгера.

Йоханнес Клэбо выиграл пятничный спринт, после чего стал вторым в субботней разделке. Воскресный масстарт лидер Кубка мира, как уже было сказано выше, решил пропустить, чтобы не перегружать организм после перенесенной на высотном сборе болезни.

Йоханнес Клэбо Getty Images

Сильный этап выдал и Эрик Вальнеш. В спринте он стал вторым. Эрику удалось ответить на атаку Клебо в последний подъем, однако выйти из-за спины своего партнера по команде на финишной прямой он так и не сумел. В разделке Эрик стал третьим, после чего также решил пропустить воскресный масстарт.

Третьим в спринте стал еще один представитель Норвегии, Оскар Опстад Вике. Для 21-летнего таланта, который проводит свой дебютный сезон в Кубке мира, это первый в карьере подиум. А вот Ансгар Эвенсен, которого до сих пор по инерции приписывают к категории "молодых и талантливых", в спринте провалился, вылетев в квалификации.

Главной сенсацией спринта стал Иржи Туз. Малоизвестный 21-летний чех неожиданно показал четвертый результат в квалификации. Такие сенсационные герои квалификации после этого обычно "сдуваются" на стадии плейоф, однако Туз сумел добраться до финала и финишировал в итоге пятым. До этого он на Кубке мира ни разу не попадал даже в топ-20. В начале февраля чех стал четвертым в спринте на молодежном чемпионате мира в итальянском Скилпарио в возрастной категории до 23 лет. На юниорском уровне на чемпионатах мира он ни разу даже не попадал в финал.

Хозяин соревнований, Эдвин Ангер, в спринте вылетел в полуфинале, однако провел две очень солидные дистанционные гонки – 6 и 7 места. Начинает подавать признаки жизни в преддверии чемпионата мира ветеран Калле Хальварссон, который в субботней разделке разделил восьмое место с Крюгером.

Субботнюю разделку уверенно выиграл Иво Нисканен, который привез почти 13 секунд ближайшему преследователю, Йоханнесу Клэбо. Звездный финн также, очевидно, подходит к чемпионату мира в прекрасной форме. В воскресном массстарте он откровенно выживал, постоянно пытаясь зацепиться за хвост пелотона, и в итоге финишировал девятым.

Иво Нисканен instagram.com/iivoniskanen

Замкнул топ-5 в разделке Уго Лапалю. В масстарте лучшим из французов стал 24-летний Виктор Ловера – 8 место. Лишь второе попадание Ловера в топ-10 на Кубке мира, и оба – за последний месяц. Мог навязать борьбу норвежцам и Гасу Шумахеру в масстарте Мика Вермюлен. Однако обычно агрессивный в контактных гонках австриец на этот раз действовал от обороны и лишь замкнул топ-6 на финише. Впрочем, стоит учитывать, что во время предыдущего этапа в Ле-Русс две недели назад он переболел.

Травма Диггинса осталась позади

У женщин этап в Фалуне принес две победы хозяевам, сборной Швеции. Пятничный спринт выиграла Линн Сван, для которой это первая победа в текущем сезоне. Шведка разочаровывала в текущей зимней кампании, однако под чемпионат мира, похоже, набрала оптимальную форму. Учитывая, что этап в Фалуне пропускала Йонна Сундлинг, трудно сказать, будет ли Линн главным фаворитом спринта в Тронхейме, однако победа в очной борьбе с Кристин Шистад – хороший симптом. Тем более, что после этого Сван заняла седьмое место в субботней разделке.

Хотя здесь можно говорить и о неоптимальной готовности самой Шистад, которая финишировала лишь третьей, проиграв еще и швейцарке Надин Фэндрих. Стоит отметить, что норвежка вообще могла остаться без подиума. Четвертой финишировала Майя Дальквист, которая в четвертьфинальном забеге сломала палку и потратила гораздо больше усилий на то, чтобы не остаться за бортом полуфинала. Вполне вероятно, что именно этих усилий ей не хватило для попадания на подиум.

Субботнюю разделку очень убедительно выиграла еще одна представительница Швеции, Эбба Андерссон, которая на 17,8 секунды опередила Хейди Венг и почти на полминуты – Викторию Карл. Ситуация для Эббы очень схожа с той, что у Сван: обе проводили неудачный сезон и именно в Фалуне одержали свою первую победу в сезоне.

Впрочем, стоит отметить, что состав участников этапа в Фалуне был далеким от оптимального. Если пропуск Фриды Карлссон был запланирован, то Астрид Слинд и Тереза Йохауг собирались выступить в Швеции, но в итоге так и не приняли участия ни в одной из гонок. При чем, если Слинд снялась из-за проблем с желудком, то Йохауг просто в последний момент изменила свои планы.

Главный итог этапа в Фалуне – можно констатировать, что травма стопы, которая еще с Тур де Ски сковывала возможности Джессики Диггинс в гонках классикой, осталась позади. В пятницу американка добралась до полуфинала в спринте, а в субботу стала четвертой в разделке.

Джессика Диггинс x.com/FISCrossCountry

Воскресный масстарт своим любимым вольным стилем она вообще выиграла. Хотя победа эта была очень непростой. На последнем круге Диггинс повисала в хвосте первой группы, однако в очередной раз продемонстрировала невероятную силу воли, умение терпеть и залезать в долг своему организму в нужный момент. Так или иначе, проблемы Слинд привели к тому, что Джессика по итогам этапа в Фалуне практически обеспечила себе победу в общем зачете Кубка мира.

Сильный этап выдала еще одна американка, Джулия Керн, которая заняла восьмое место в спринте и замкнула топ-6 в масстарте. А вот София Локли воскресную гонку неожиданно провалила. Лишь 16 место, при том, что тяжелый рельеф и коньковый стиль, казалось бы, давали ей все шансы побороться хотя бы за топ-5.

В итоге пятой финишировала Виктория Карл. Немка могла побороться за подиум, однако упала на стадионе при выходе на последний круг дистанции и отстала от группы лидеров. Так или иначе, Карл воспользовалась отсутствием Слинд и вышла на вторую позицию в общем зачете.

Четвертой стала Нора Саннесс. Молодая норвежка даже пробовала атаковать во время последнего прохождения Мордербаккена, однако не сумела сбросить своих соперниц, после чего на финишный спурт Норе сил не хватило. Восьмой неожиданно стала швейцарка Надя Кэлин – для нее это личный рекорд на Кубке мира.

Разочаровала в Фалуне Кертту Нисканен. Лишь десятое место в своем любимом виде программы, разделке классикой, – откровенная неудача. Тем более, что и на следующий день в коньковом масстарте реабилитироваться ей не удалось – 10-й результат. Форма лидера сборной Финляндии накануне чемпионата мира вызывает определенное беспокойство.

Тереза Штадлобер стала пятой в разделке, после чего разочаровала в масстарте – лишь 15 место. И это при том, что австрийка любит именно контактные гонки. Анне Кьерсти Кальво, получив-таки место в составе сборной Норвегии на чемпионат мира, этап в Фалуне провалила: 27 место в разделке и сход с дистанции масстарта. О какой-то болезни норвежки СМИ не сообщали.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):

Общий зачет Кубка мира (женщины):