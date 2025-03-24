Падение Марусяка в Закопане, финалы сезона в лыжных гонках и двоеборье. Итоги лыжной недели

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Суббота, 22 марта

Лахти (Финляндия), HS 130, личный турнир

Воскресенье, 23 марта

Лахти (Финляндия), HS 130, парный командный турнир (SuperTeam)

Чофениг увеличивает преимущество над Хёрлем, победный дубль Ланишека

На этапе в Лахти состоялся всего один личный старт, и он заметно снизил градус напряжения в борьбе за Большой хрустальный глобус (БХГ). В Финляндию Ян Херль приехал с 94-очковым отставанием от Даниэля Чофенига за три старта до финиша сезона и при явно негативной динамике формы лидера общего зачета.

Этап в Лахти был для Хёрля отличной возможностью сократить отставание накануне финала сезона в Планице, однако все получилось ровно наоборот: Чофениг нарастил свое преимущество. Нет, Даниэль не показал чего-то выдающегося – лишь седьмое место. Подарок ему сделал сам Херль. Ян провалил первую попытку, где показал 30-й результат – австриец был очень близок к тому, чтобы остаться вообще без очков.

Во втором раунде Хёрлю удалось показать второй лучший результат попытки, однако слишком много уже было потеряно: Ян поднялся на 15 место. 94 очка отставания за три старта до завершения сезона превратились в 114 баллов за два старта. И в Планице Хёрлю нужно будет как минимум дважды попадать на подиум, желательно – не на самую низкую его ступеньку. Учитывая предыдущие результаты Яна на полетном трамплине в Викерсунде (8 и 6 места), в Словении ему придется прыгать выше головы, чтобы завоевать титул.

Ян Херль Skijumping.pl

В своих разборках за БХГ Хёрль и Чофениг в Лахти оказались в тени своих более опытных партнеров по сборной Австрии – Штефана Крафта и Мануэля Феттнера. Именно они в воскресенье вошли в состав команды на парный командный турнир (SuperTeam), заняв в итоге второе место.

И выбор Андреаса Видхёльцля в пользу двух ветеранов был абсолютно объективным, базировался он на их результатах в субботу: второе и четвертое места соответственно. Для Крафта это первый подиум на Кубке мира с финального этапа Турне четырех трамплинов в Бишофсхофене. Кажется, то драматическое поражение в начале января действительно заметно подкосило легендарного австрийца психологически.

Что касается Феттнера, то для него субботнее четвертое место стало первым попаданием в топ-5 на Кубке мира за последние 13 месяцев – с февраля 2024 года, когда он стал пятым на полетном трамплине в Оберстдорфе. Для попадания на подиум Мануэлю не хватило всего 0,6 балла – 39-летний австриец мог стать вторым самым возрастным призером этапов Кубка мира в истории.

Ну а главным героем этапа в Лахти стал Анже Ланишек, который оформил победный дубль. В субботу он выиграл личный турнир с преимуществом в 6,1 балла над Крафтом. Для словенца это первая на победа на Кубке мира с 1 января 2024 года, когда он выиграл второй этап Турне в Гармиш-Партенкирхене. То, что победа Ланишека назревала, было понятно еще по квалификации: там он выдал самый дальний прыжок раунда (133,5 метра), однако сел в "горшок" на приземлении, проиграв много баллов очками за стиль.

Анже Ланишек Skijumping.pl

А вот подобрать напарника для Ланишека на воскресный SuperTeam было непросто: его партнёры по команде были очень нестабильными. Ловро Кос в субботу провалил первую попытку (29-й результат), после чего сумел совершить рейд на 17-ю позицию во втором раунде. У Домена Превца все было ровно наоборот: во второй попытке он отступил 13 места на 28-е. Тими Зайц в субботу выдал два посредственных прыжка и занял в итоге 19 место, однако его нестабильность – это константа, которая может проявиться в любой момент. А когда речь идет о SuperTeam, где каждому прыгуну надо сделать по три прыжка, фактор стабильности при выборе состава играет еще более важную роль.

В итоге Роберт Хргота выбрал Коса, и не прогадал – в паре с Ланишеком он одержал победу. Это решение наставника словенцев оказалось верным, а вот другое едва не лишило команду победы. В третьей попытке он решил опустить стартовую лавку на одну ступеньку для Ланишека, чтобы избежать возможного повторения ситуации с субботней квалификацией, когда Анже улетел очень далеко и плохо приземлился. В итоге все сработало, но очень "на тоненького": Ланишек прыгнул на 124 метра. На 1 метр меньше – и Анже из-за правила 95% не получил бы 4,9 балла компенсации за пониженные ворота. В итоге словенцы опередили Австрию на 4,1 балла – Хргота действительно играл с огнем.

Ну а третьим в субботнем личном турнире стал Павел Вонсек. Он впервые в карьере поднялся на подиум на Кубке мира и принес сборной Польши первое призовое место в текущем сезоне. Постепенный и последовательный прогресс Вонсека в текущем сезоне принес закономерный результат. Проблема лишь в том, что кроме Павла в нынешней сборной Польши не прогрессирует больше никто...

Павел Вонсек Skijumping.pl

Сборная Германии в Лахти показала довольно солидный общекомандный уровень, однако осталась без единого призового места: Андреас Веллингер и Филипп Раймунд в основных соревнованиях немного не дотягивали до своего тренировочного уровня как в субботу, так и в воскресном SuperTeam. В субботу свой прощальный старт в карьере на Кубке мира провел Штефан Ляйе, который занял 25 место. На этой неделе в Планице со спортом попрощается и Маркус Айзенбихлер.

Стоит отметить, что в воскресном командном турнире от подиума немцы были очень далеки. Третьим призерам, сборной Японии, они проиграли 40,4 очка. Блестяще прыгал в воскресенье Рёю Коюаяси, хотя в субботнем личном турнире он занял лишь 9 место.

Топ-10 личного турнира замкнул Владимир Зографски. Суммарно в текущем сезоне на счету 31-летнего болгарина уже три попадания в первую десятку на Кубке мира – столько же, сколько за всю предыдущую карьеру вместе взятую.

Зографски не пустил в топ-10 хозяина соревнований, Антти Аалто, который проиграл ему всего 0,3 балла. Финн мог попасть в десятку лучших впервые с февраля 2020 года. 30-м стал его 20-летний партнер по команде Томас Куисма, который в своем втором в карьере старте на Кубке мира впервые попал в зачетную зону.

Очень близким к своему первому попаданию в очки были Франческо Чекон и Киву Сон, которые заняли 31 и 34 места соответственно. При чем, 34 место Сона – лучший результат в истории сборной Китая на Кубке мира. Этот относительный успех 23-летнего представителя Поднебесной нельзя назвать случайным: перед этим в квалификации он показал 19-й результат.

Успех Калиниченко и падение Марусяка в Закопане

Сборная Украины этап в Лахти пропускала – Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко поехали на финал Континентального кубка в Закопане. И уикенд в Польше подарил максимально противоречивые эмоции. С одной стороны, наши прыгуны выглядели действительно очень хорошо. В воскресном старте Калиниченко занял восьмое место – его лучший результат в карьере на Континентальном кубке.

Мог украинец попасть в топ-10 и в субботу. Он шел на втором промежуточном месте за 9 прыжков до завершения второй попытки, однако в этот момент из-за сложных ветровых условий жюри решило отменить финальный раунд, и Виталий остался на 19-й позиции, которую занимал по итогам первой попытки. Очень солидное выступление Калиниченко, которое дает надежду на то, что и на уровне Кубка мира он будет конкурентоспособным.

Что касается Евгения Марусяка, то он вообще выглядел серьезным претендентом на победу в Закопане. Он показал второй результат в субботней тренировке, после чего выиграл трайлраунд с полетом на невероятные 147 метров – повторение рекорда трамплина в Закопане, который принадлежит Юкия Сато. Да, Евгению достался сильный порыв встречного ветра, однако он сумел трансформировать его в поистине гениальный прыжок с очень неплохим как для такой дальности приземлением.

Wczoraj Marusiak a dzisiaj Żyła - 147 metrów w serii próbnej!#skijumpingfamily pic.twitter.com/QatoxLfBEt — Barti🎩 (@BartiDSJ) March 23, 2025

Но то, что случилось в первой попытке основных соревнований в субботу, перечеркнуло весь предыдущий оптимизм. Евгений прыгнул на 133 метра и упал, потеряв контроль над лыжами на приземлении. Марусяк покидал трамплин в сопровождении врачей, и сразу после прыжка отправился в больницу.

Jewhen Marusiak niestety z upadkiem w I serii COC, po lądowaniu na 133 m. Zawodnik jest teraz pod opieką ratowników medycznych. Jest przytomny, mam nadzieję bez poważnej kontuzji. #Zakopane #skijumpingfamily pic.twitter.com/qpM0eTdXC8 — Krzysztof Niedzielan (@kniedzielan) March 22, 2025

При падении украинец полетел головой вперед, однако, как оказалось, главной проблемой стала травма ноги: у Марусяка – растяжение связок голеностопа. Выступление на финале Кубка мира в Планице на момент написания этого материала под вопросом, однако сам факт того, что выступление Евгения в Словении не исключается и расценивается как возможное, уже говорит о том, что ничего страшного с лидером нашей команды не случилось.

Прыжки с трамплина – вид спорта опасный, падения – неотъемлемая его часть, и каждый прыгун вынужден на протяжении карьеры проходить через такие неприятные моменты. К счастью, падение Евгения не было ни в коей мере катастрофическим – ни в плане травм, ни в плане возможных психологических последствий. Прежде всего, желаем Марусяку скорейшего выздоровления и надеемся увидеть его в Планице, если выступления на "Летальнице" не будут нести угрозы здоровью нашего спортсмена.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций:

Горные лыжи

Старты недели:

Суббота, 22 марта

Сан Вэлли (США), скоростной спуск, мужчины – отменен

Сан Вэлли (США), скоростной спуск, женщины – отменено

Воскресенье, 23 марта

Сан Вэлли (США), супергигант, женщины

Сан Вэлли (США), супергигант, мужчины

Возвращение Вонн на подиум, Малый Кубок мира для Гут-Бехрами

Финал сезона в Сан Вэлли получился скомканным – скоростные спуски как у мужчин, так и у женщин были отменены из-за сложных погодных условий. Они царили на американской трассе не только в субботу – первые тренировки в четверг также не состоялись. Остается лишь задаться вопросом: неужели нельзя было перенести даунхиллы на понедельник или вторник? Ведь эти два дня были свободными.

У женщин отмена скоростного спуска на финале сезона лишила нас невероятно интересной развязки в борьбе за Малый хрустальный глобус (МХГ). Федерику Бриньоне, Корнелию Хюттер и Софью Годжу разделяло всего 34 очка. В итоге статус-кво был сохранен, и трофей достался Бриньоне, которая благодаря отмене скоростного спуска еще и де-юре оформила победу в общем зачете.

Федерика Бриньоне Getty Images

Таким образом, скоростная часть финала в Сан Вэлли у женщин состояла из одного лишь супергиганта, однако эта гонка подарила столько впечатлений и исторических событий, что об отмене даунхилла сейчас как-то уже и вспоминать неуместно. Но обо всем по порядку.

Трасса супергиганта в Сан Вэлли была очень специфической и аритмичной, многие виражи были более похожими на гигант. И лучше всего к такой трассе сумела приспособиться Лара Гут-Бехрами, которая выдала просто космический заезд и одержала победу с преимуществом в 1,29 секунды над ближайшей преследовательницей.

Федерика Бриньоне стартовала после нее, однако не сумела ничего противопоставить такому гениальному заезду соперницы. Итальянка показала третий результат, а Гут-Бехрами в третий раз подряд и суммарно в шестой раз завоевала МКГ в супергиганте.

Однако главным событием супергиганта стала не впечатляющая победа Лары и даже не развязка в борьбе за МХГ. Дело в том, что второй неожиданно стала Линдси Вонн. Для легендарной американки это первый подиум на Кубке мира после возвращения в большой спорт. В предыдущий раз Линдси финишировала в топ-3 еще 15 марта 2018 года в супергиганте в Оре. Да, после этого была бронза ЧМ-2019 в скоростном спуске в том же Оре, однако на Кубке мира на пьедестал почета она не поднималась более семи лет.

Линдси Вонн Getty Images

Травмы колена, операция, в ходе которой Вонн фактически установили протез коленного сустава – на пути к этому подиуму 40-летняя американка прошла через огромное количество трудностей, испытаний и боли. Поэтому ее слезы после финиша вполне объяснимы.

И то, что Вонн поднялась на этот подиум на такой сложной с технической точки зрения трассе, удивлять не должно – после возвращения в спорт именно на трассах такого характера Линдси чувствовала себя лучше. Впрочем, сказать, что этот подиум назревал, нельзя. После возвращения в большой спорт Вонн неожиданно дважды финишировала в топ-6 в январе в Санкт-Антоне, однако после этого уровень ее результатов заметно снизился, и американка прочно застряла во втором десятке.

Переоценивать такой результат точно не стоит. Во-первых, финалы сезона часто дарят сенсационные результаты, во-вторых – ну очень уж специфическая трасса в Сан Вэлли. Впрочем, с психологической точки зрения этот успех – это просто невероятный заряд мотивации на следующий, олимпийский сезон.

Четвертой стала гигантистка Марта Бассино, и это – лучшая иллюстрация того, насколько технически сложной является эта трасса. Для итальянки это лучший результат в текущем, провальном для нее сезоне. До этого она трижды финишировала шестой, причем, все три раза – в супергиганте, а не в ее коронном гиганте.

Ее звездная партнерша по команде Софья Годжа гонку провалила. Она грубо ошиблась в середине трассы и в итоге показала 19-й результат – последний среди всех, кто добрался до финиша. В данном случае это не принесло ей ни одного очка в общий зачет – напомним, на финалах очки набирают 15 лучших. В том же месте, где ошиблась Годжа, сошла с дистанции хозяйка соревнований Лорен Масуга.

У мужчин сложный с технической точки зрения характер трассы супергиганта проявился еще ярче. Победу одержал Лукас Фойрштайн, вторым стал Рафаэль Хаазер – два австрийских спортсмена, которые являются специалистами смежных дисциплин, супера и гиганта, и при этом не ходят (или почти не ходят) скоростной спуск.

Лукас Фойрштайн instagram.com/lukas_feurstein

Для Фойрштайна этот сезон оказался прорывным. В первом супергиганте Кубка мира-2024/25 в Бивер Крике он впервые в карьере поднялся на подиум, а заключительном в другой американской локации – одержал первую первую победу.

Третьим стал Франьо Фон Алльмен, и такого успеха он добился не благодаря характеру трассы, а наперекор: все же швейцарец – ярко выраженный чистый скоростник. Лишь пятое место занял Марко Одерматт, который досрочно обеспечил себе МХГ в супергиганте. Возможно, это вопрос недостатка турнирной мотивации, однако тенденция сохраняется: звездный швейцарец слабо выступает на финалах сезона.

Довольно прогнозируемо ничего не получилось у Доминика Париса – для такого габаритного гонщика трасса в Сан Вэлли слишком сложная технически. Итальянец сошел с дистанции в середине трассы, хотя и до этого шел по откровенно слабому графику.

Очень неприятная для горнолыжного спорта новость появилась в минувший уикенд, при чем, пришла она не из США, где соревнуются спортсмены, а из Европы. Петра Влхова спустя 13 месяцев после разрыва крестообразных связок перенесла еще одну операцию на колене, поскольку все это время не могла нормально тренироваться. Травма оказалась значительно сложнее, чем "обычный" разрыв крестообразных связок. Когда звездная словачка сможет вернуться в спорт (и сможет ли вообще) – не знает никто. Хотя сама спортсменка заявила, что ее целью является Олимпиада-2026.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):

Общий зачет Кубка мира (женщины):

Лыжные гонки

Старты недели:

Пятница, 21 марта

Лахти (Финляндия), спринт, свободный стиль, мужчины/женщины

Суббота, 22 марта

Лахти (Финляндия), командный спринт, свободный стиль, мужчины/женщины

Воскресенье, 23 марта

Лахти (Финляндия), марафон, 50 км, классика, женщины

Лахти (Финляндия), марафон, 50 км, классика, мужчины

Первая победа для Ридцек, последняя - для Йохауг

Личный спринт на финальном этапе Кубка мира в Лахти подарил сенсацию: свою первую в карьере победу на Кубке мира одержала Колетта Ридцек. Очень неожиданный успех немки, однако если где-то он и должен был случиться, то именно в Лахти.

Два года назад на этой трассе она впервые в карьере поднялась на подиум на Кубке мира, заняв третье место в командном спринте в паре с Лаурой Гиммлер. В прошлом году в том же Лахти Ридцек впервые поднялась на подиум в личных гонках: второе место позади Кристин Шистад. И вот теперь – первая победа, и также в Лахти.

На пятничном успехе Колетта не остановилась, и в субботу выиграла еще и командный спринт в паре с той же Гиммлер. Обе победы, 4 из 5 подиумов на Кубке мира именно в Лахте – эта трасса для нее точно счастливая. И это при том, что трассу в Лахти нельзя назвать какой-то специфической – найти какое-то рациональное объяснение этому феномену Ридцек трудно.

Колетта Ридцек Getty Images

Лахти – счастливое место для всей семьи Ридцек. Старший брат Колетты, легендарный двоеборец Йоханнес, в 2017 году именно здесь стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все четыре медальных старта. Сам Йоханнес, кстати, одним из первых выбежал поздравлять свою сестру с пятничной победой прямо в финишной зоне.

Шистад, которая в прошлом году выиграла спринт в Лахти, на этот раз финишировала второй – концовка этого сезона для норвежки получилась значительно хуже, чем в предыдущие два года. Третьей стала Надин Фэндрих, которая за два дня до этого выиграла спринт в Таллинне. Без подиума в спринте осталась сборная Швеции. Линн Сван и Йонна Сундлинг завершили сезон досрочно, а Майя Дальквист неожиданно вылетела уже в полуфинале. В итоге лучшей из шведок стала Йоханна Хагстрём – четвертое место.

Очень непонятную стратегию выбрала на этап в Лахти Эмма Рибом. Она пропустила обе спринтерские гонки, после чего вышла на старт воскресного марафона, где в итоге заняла 11 место. Неужели Эмма решила перестроить свою специализацию под дистанционные гонки?

Ясми Йонсу так и завершила свой "хрустальный сезон" без победы, вылетев в полуфинале. На той же стадии прекратила борьбу и еще одна "королева квалификаций", итальянка Федерика Кассоль.

Что касается воскресного марафона, то там более чем убедительную победу одержала Тереза Йохауг. Остается лишь понять, была ли эта гонка для нее последней в карьере на Кубке мира. О своем окончательном решении легендарная норвежка до сих пор не сообщила и заявила, что примет его только после Пасхи.

Тереза Йохауг Getty Images

Йохауг более чем на минуту опередила свою партнершу по команде Астрид Слинд. С учетом бонификационных очков за промежуточные финиши, она имела шансы перехватить у Джессики Диггинс Малый Кубок мира в дистанционных гонках. Однако американка под конец сумела обойти Надю Кэлин и спасла свое первое место в зачете: Слинд не хватило всего 2 очков.

Третьей стала Эбба Андерссон, которая в борьбе за подиум опередила Терезу Штадлобер. Сначала шведка пыталась цепляться за атаку Йохауг и Слинд, однако не выдержала их темпа и была поглощена пелотоном – борьбу за третье место нужно было начинать с нуля.

Как и Андерссон, сначала пыталась зацепиться за Йохауг и Слинд Нора Саннесс. Однако она явно не рассчитала свои силы и в итоге финишировала седьмой с отставанием в почти 5 минут. В целом, увеличение дистанции женского марафона с 30 до 50 км особого смысла не имеет: гонка получается ну очень селективной, и контактной борьбы почти нет: спортсменок разбрасывает на огромные разрывы друг от друга, после чего каждая, по сути, идет разделку на большом расстоянии друг от друга.

Победный хеттрик Клэбо

У мужчин сезон завершился победным хеттриком Йоханнеса Клэбо, который выиграл как личный и командный спринты, так и марафон. Хотя начиналось все для норвежца с лишь третьего места в квалификации спринта – обыграть его сумели Люка Шанава и Эдвин Ангер. Впрочем, на стадии плейоф оба провалились: Шанава вместе с партнером по команде Ришаром Жувом вылетел в четвертьфинале, Ангер – в полуфинале. В воскресном марафоне швед финишировал 14-м, вместе с Федерико Пеллегрино, которого обыграл на финише.

Сам итальянец сумел добраться до финала и стал в итоге третьим. На финише Федерико столкнулся лыжами с Валерио Грондом. Швейцарец из-за этого контакта упал и пересекал финишную линию головой вперед, однако судьи решили Пеллегрино не наказывать. Как и двумя днями ранее в Таллинне, вторым стал Жюль Шаппаз – 25-летний француз сейчас находится в лучшей форме в карьере.

В воскресном марафоне Клэбо довольно уверенно вытерпел всю дистанцию – сказать, что Йоханнес цеплялся за хвост группы лидеров из последних сил, точно нельзя. После этого в финишном спринте норвежец опередил двух партнеров по команде – Мартина Лёвстрёма Ньенгета и Симена Хегстада Крюгера. Последний мог бы побороться хотя бы за второе место, однако совершил техническую ошибку на спуске.

Йоханнес Клэбо Getty Images

Четвертым стал одно из главных открытий нынешнего сезона, Андреас Фьорден Рейе. Лучшим не из норвежцев стал швед Вильям Поромя – пятое место. Топ-10 замкнул Эндрю Масгрейв, который на первом круге дистанции дважды упал.

12-м пересек финишную черту 23-летний норвежец Йонас Вика, который проводил лишь четвертую в карьере гонку на Кубке мира (и первую – за пределами Норвегии, не как представитель национальной группы) и ранее ни разу не попадал даже в топ-20. Пол Гульберг в своей прощальной гонке финишировал лишь девятым, хотя в марафоне классикой от ветерана можно было ждать и чего-то большего.

Полной приключений была гонка для Иво Нисканена. Финн вышел на домашнюю гонку на далеко не идеально готовой паре лыж, и решился на смену лыж уже после 21 км дистанции, что заняло у него целых 20 секунд. На новых лыжах Иво довольно быстро сумел догнать основную группу, а когда на следующем круге на пит-стоп зашли все его прямые конкуренты, Нисканен даже вышел в лидеры с 10-секундным преимуществом.

Иво Нисканен instagram.com/iivoniskanen

Однако соперники на более быстрых лыжах в свою очередь также довольно быстро не просто догнали Иво, но и прошли его насквозь. В итоге Иво финишировал лишь шестым с отставанием в 2 минуты и 37 секунд – последняя треть дистанции далась ему крайне тяжело, да и потеря шансов на подиум сказывалась на мотивации.

Общий зачет Кубка мира (мужчины):

Общий зачет Кубка мира (женщины):

Двоеборье

Старты недели:

Пятница, 21 марта

Лахти (Финляндия), HS 130/10 км, личный Гундерсен

Суббота, 22 марта

Лахти (Финляндия), HS 130/10 км, личный Гундерсен

Победный дубль Лампартера в Лахти

Главной турнирной интригой финального этапа Кубка мира в Лахти была борьба между Йоханнесом Лампартером и Юлианом Шмидом за третье место в общем зачете. И австриец эту борьбу уверенно выиграл, оформив победный дубль на Лахтинских играх. При чем, оба раза Лампартер победил в сольном стиле, опередив ближайшего соперника на более чем 20 секунд. Прекрасное завершение сезона, который для Йоханнеса складывался не слишком удачно: в Лахти он приехал лишь с одной победой за плечами.

Йоханнес Лампартер instagram.com/johannes_lamparter

Шмид в Лахти дважды поднялся на подиум, однако этого оказалось недостаточно. Немец очень классно выглядел на трамплине, однако откровенно слабо по своим меркам – в гонке. Особенно это касается пятничного старта. Прыжковая попытка была отменена, для формирования стартового протокола гонки пришлось использовать PCR, который Шмид выиграл. Однако в гонке Юлиан показал лишь 34-й результат, пропустив Лампартера и Илкку Херолу и едва не потеряв призовое место.

Что касается финна, то он выдал просто блестящую концовку сезона. После долгожданной первой в в карьере победы на Кубке мира в Холменколлене на домашнем этапе он занял второе и четвертое места.

А вот свежеиспеченный обладатель Кубка мира Винценц Гайгер в Лахти, такое впечатление, уже не мог психологически настроиться на серьезную борьбу. Особенно это касается выступлений на трамплине, где немец дважды показал результаты в конце третьего десятка. В пятницу он после этого выдал блестящую гонку и поднялся на четвертую позицию, а в субботу лишь замкнул топ-15. Хотя по чистому ходу субботняя гонка в его исполнении также была сильной – второй результат.

Винценц Гайгер Getty Images

5 и 9 места у его партнера по команде Венделина Таннхаймера, который лишь сейчас, в 25 лет, начал оправдывать все те авансы, которые выдавались ему в тинейджерском возрасте. Хорошо проявило себя в Лахти и молодое поколение немцев в лице трехкратного чемпиона мира среди юниоров в командных турнирах Рихарда Штенцеля. 19-летний спортсмен занял 19 и 13 месте, дважды обновив свой личный рекорд на Кубке мира.

Неудачно провел этап в Лахти Йорген Гробак, у которого совсем не шли прыжки. В пятницу он с 31-й позиции на старте прорвался на 17-е итоговое место. В субботу прыжковую попытку норвежский ветеран вообще провалил, и после 50-го результата на трамплине решил на старт гонки вообще не выходить. Слабо прыгал в Лахти и Йенс Лурос Офтебро – 33 и 29 места, после чего он ни разу не сумел прорваться в топ-10 в гонках.

В субботу третьим неожиданно стал Лоран Мюлеталер, который попал на подиум впервые за два года. Этот успех француза нельзя назвать случайностью – неделей ранее в Холменколлене он замкнул топ-5. Удивил в последний день сезона на трамплине и его партнер по команде Марко Эйнис, который показал пятый результат. Впрочем, в гонке он отступил аж на 21-ю позицию.

Удивил в Лахти Акито Ватабе. Японский ветеран, который на протяжении всей карьеры считался двоеборцем с явным уклоном в сторону прыжков, на трамплине дважды показывал 22-й результат, после чего в гонке прорывался на подступы к топ-10. В субботу Акито в гонке вообще показал пятое чистое время.

Общий зачет Кубка мира:

Кубок наций: