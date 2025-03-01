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Прыжки с трамплина. Два украинца прошли квалификацию на ЧМ-2025

Олег Дідух — 1 марта 2025, 22:40
Прыжки с трамплина. Два украинца прошли квалификацию на ЧМ-2025
Євген Марусяк
Skijumping.pl

Два украинских прыгуна на лыжах с трамплина, Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, прошли квалификацию к личному старту на нормальном трамплине на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме.

Марусяк прыгнул на 98 метров и в итоге показал 24-й результат. У Калиниченко полет на 96 метров и 43 место. В основной раунд проходят 50 лучших.

Победу в квалификации одержал хозяин соревнований, норвежец Йоханн Андре Форфанг. Благодаря прыжку на рекорд трамплина (106,5 метра) он опередил немца Анжреаса Веллингера и австрийца Даниэля Чофенига.

Результаты квалификации:

Основные соревнования состоятся в воскресенье, 2 марта. Начало – в 18:00 по киевскому времени. Ранее женский командный турнир выиграла сборная Норвегии.

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