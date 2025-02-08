Котовский завоевал серебро на Кубке мира по лыжной акробатике
Украинец Дмитрий Котовский завоевал серебро на четвертом этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который состоялся в американском Дир– Вэлли.
Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы отказались от квалификации, сразу перейдя к суперфиналу.
Котовский во время своего выступления успешно выполнил тройное сальто с четырьмя винтами, за которое получил оценку в 115,49 балла. Этот результат стал вторым среди участников, украинца обошел только американец Куинн Делинджер – 122.57 балла.
Это первая награда для Украины в текущем сезоне Кубка мира, а для Дмитрия это был шестой подиум на уровне КС.
Результат Кубка мира в Дир-Вэлли
- Куинн Делинджер (США) – 122.57 балла
- Дмитрий Котовский (Украина) – 115.49
- Кристофер Лиллис (США) – 104.43
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9. Максим Кузнецов (Украина) – 93.06
14. Александр Окипнюк (Украина) – 82.21
19. Владимир Кушнир (Украина) – 74.52
21. Захар Максимчук (Украина) – 66.27
23. Ян Гаврюк (Украина) – 58.16
Напомним, что в командном выступлении на Кубке мира по лыжной акробатике сборная Украины не смогла завоевать медали.