Котовский завоевал серебро на Кубке мира по лыжной акробатике

Украинец Дмитрий Котовский завоевал серебро на четвертом этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который состоялся в американском Дир– Вэлли.

Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы отказались от квалификации, сразу перейдя к суперфиналу.

Котовский во время своего выступления успешно выполнил тройное сальто с четырьмя винтами, за которое получил оценку в 115,49 балла. Этот результат стал вторым среди участников, украинца обошел только американец Куинн Делинджер – 122.57 балла.

Это первая награда для Украины в текущем сезоне Кубка мира, а для Дмитрия это был шестой подиум на уровне КС.

Результат Кубка мира в Дир-Вэлли

Куинн Делинджер (США) – 122.57 балла Дмитрий Котовский (Украина) – 115.49 Кристофер Лиллис (США) – 104.43

...

9. Максим Кузнецов (Украина) – 93.06

14. Александр Окипнюк (Украина) – 82.21

19. Владимир Кушнир (Украина) – 74.52

21. Захар Максимчук (Украина) – 66.27

23. Ян Гаврюк (Украина) – 58.16

Напомним, что в командном выступлении на Кубке мира по лыжной акробатике сборная Украины не смогла завоевать медали.