Гераскевич назвал цели на текущий сезон

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, какие цели ставит перед собой на этот сезон.

Спортсмена цитирует Суспильне.

"Мы не сдаемся и боремся за медали. Наша цель этого сезона — это медаль Кубка мира. Будем пытаться сделать все возможное, чтобы ее получить. Общий зачет — тоже очень хорошая цель. Та позиция, которая сейчас есть, — хотелось бы на ней финишировать.Возможно, даже немного выше. Это будет достаточно неплохой личный рекорд", — заявил украинец.

Напомним, 3 января Гераскевич финишировал четвертым на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Для Владислава это повторение его лучшего результата в карьере. В общем зачете украинский спортсмен занимает пятое место с 952 очками в активе.