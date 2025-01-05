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Гераскевич назвал цели на текущий сезон

Олег Дідух — 5 января 2025, 14:23
Гераскевич назвал цели на текущий сезон
Владислав Гераскевич
IBSF

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, какие цели ставит перед собой на этот сезон.

Спортсмена цитирует Суспильне.

"Мы не сдаемся и боремся за медали. Наша цель этого сезона — это медаль Кубка мира. Будем пытаться сделать все возможное, чтобы ее получить. Общий зачет — тоже очень хорошая цель. Та позиция, которая сейчас есть, — хотелось бы на ней финишировать.Возможно, даже немного выше. Это будет достаточно неплохой личный рекорд", — заявил украинец.

Напомним, 3 января Гераскевич финишировал четвертым на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Для Владислава это повторение его лучшего результата в карьере. В общем зачете украинский спортсмен занимает пятое место с 952 очками в активе.

Владислав Гераскевич Скелетон

Владислав Гераскевич

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