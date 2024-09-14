Ус завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по гребному слалому

Украинка Виктория Ус стала бронзовым призером этапа Кубка мира по гребному слалому.

Об этом информирует НОК Украины .

В период 12-15 сентября состязания проходят в итальянском городе Ивреа.

В квалификационном этапе каноэ-слалома Виктория Ус стала седьмой и попала в финал.

В борьбе за награды украинка прошла трассу без штрафных секунд и финишировала третьей (108.15с), пропустив вперед победительницу Габриэлу Саткову из Чехии (100.89с) и двукратную бронзовую призерку Игр-2024 британку Кимберли Вудс (106.24с), которая финишировала второй.

Для Виктории это пятая бронзовая награда и восьмая медаль в целом на уровне этапов Кубка мира.