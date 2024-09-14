Ус завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по гребному слалому
Вікторія Ус
НОК України
Украинка Виктория Ус стала бронзовым призером этапа Кубка мира по гребному слалому.
Об этом информирует НОК Украины .
В период 12-15 сентября состязания проходят в итальянском городе Ивреа.
В квалификационном этапе каноэ-слалома Виктория Ус стала седьмой и попала в финал.
В борьбе за награды украинка прошла трассу без штрафных секунд и финишировала третьей (108.15с), пропустив вперед победительницу Габриэлу Саткову из Чехии (100.89с) и двукратную бронзовую призерку Игр-2024 британку Кимберли Вудс (106.24с), которая финишировала второй.
Для Виктории это пятая бронзовая награда и восьмая медаль в целом на уровне этапов Кубка мира.