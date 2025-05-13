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Россия пропустит Евро-2025 из-за отказа осудить войну против Украины

Олексій Погорелов — 13 мая 2025, 15:56
Російські веслувальники
Російські веслувальники
Getty Images

Юниорская сборная России по гребле не будет выступать на чемпионате Европы, который будет проходить в Польше.

Об этом российскому изданию ТАСС заявил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

По словам Свирина, польские организаторы Евро-2025 выставили для них специальное условие для участия.

Россиянам надо было подписать декларацию в которой они осуждают политику страны-агрессора, а также подтверждают, что не получают государственного финансирования от РФ. Спортсмены отказались этого делать, а потому к участию на чемпионате Европы они не будут допущены.

Он также сказал, что российские гребцы должны были подписаться, что не выражали и не собираются выражать поддержку войны с Украиной, государственной политике России и Беларуси и их руководителям.

"На данный момент мы в Крушвице не сможем выступить. Польская ассоциация гребли как организатор соревнований выставила дополнительные условия, на которые мы пойти не можем.

Она хочет, чтобы все наши спортсмены, которые планировали выступить на первенстве Европы, подписали декларации, в которых должны были бы указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ", – сказал Свирин.

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Чемпионат Европы по гребле среди спортсменов до 19 лет будет проходить в польском Крушвице 24-25 мая.

Напомним, что в апреле в результате российского обстрела по Днепру была повреждена гребная база.

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