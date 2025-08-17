Семья на 25 детей, буллинг, тренировки под "Шахедами" и множество побед: Арина Леонова – о жизни и успехах в хоккее на траве

Хоккей на траве или хоккей в зале – экзотический вид спорта для Украины. Исключением можно считать Сумы и Сумскую область. Там базируется МСК Сумчанка.

Этот клуб – многократный чемпион Украины, обладатель Кубка Украины. Были успехи и на международной арене: Еврокубок Трофи-2008, финалы в 1997 и 2012 годах, финал EuroHockey Indoor Club Cup-2009.

В начале 2025-го Сумчанка пополнила коллекцию трофеев победой в Кубке Европейских чемпионов по индорхоккею, одолев нидерландский SCHS. Понятно, что этот клуб является главным поставщиком талантов и для национальной команды.

Игроки сборной Украины. Арина Леонова крайняя справа. МСК Сумчанка/facebook.com/mscsumchanka

Особенно выделяется Карина Леонова. Она же Арина, Ариша, Аринка. Почему так – узнаете из интервью.

Хоккеистка имеет множество индивидуальных наград, выделяется на поле уверенностью, а вне его – харизматичностью и юмором.

"Чемпион" решил пообщаться с ней, чтобы узнать о ее ярком и не самом простом пути к успехам.

Приемная мама. Семья на 25 детей. Работа по домашнему хозяйству

Арина активно ведет соцсети. В Tik-Tok имеет более 70 тысяч подписчиков. Такая активность вызвана, прежде всего, искренностью. Девушка рассказала, что при рождении от нее отказалась родная мама из Харькова, но вскоре ее забрала семья из Сум, в которой было аж 25 детей.

Да, нас было много. Я была одной из самых младших в семье. Самым сложным было уже где-то после 14 лет, когда ты уже взрослый и должен делать дела по дому, помогать по хозяйству: у нас было много кур, коз, собак и всего остального. И за этим всем надо было смотреть.

Украинская звезда хоккея на траве признает, что в такой толпе детей всегда было чем заняться.

"Жизнь проходила так: школа, работа на огороде, дела по дому, возможно, надо было пасти гусей, как сейчас помню, а уже после этого всего должна делать уроки.

И уже потом, если сделала это все, то, возможно, мама позволит пойти на тренировку или куда-то.

Например, делиться чем-то сладким или вещами, не знаю, это тоже было очень сложно. Нас много было, мама, конечно, старалась, чтобы всем что-то досталось, но не всегда получалось.

Впрочем, не обошлось и без приятных моментов. Она почти ежегодно посещала "родину" в Италии. И здесь стоит объяснить: в украинском и в итальянском языках понятия "сім'я" и "родина" не всегда совпадают по смыслу. Семья (famiglia) в Италии – привычное нашему "сім'я", где муж + жена и дети. "Родина" включает более широкое понятие.

Из приятных моментов могу выделить, что почти каждое лето и зиму на каникулы ездила к "родині" в Италию. Там я отдохнула, море, мороженое сколько захочешь. Это один из лучших моментов в жизни, "родина" для меня стала как родная, и по сей день я приезжаю туда, словно домой.

В видео клубной пресс-службы или на личных страницах можно увидеть, как девушки называют ее "Арина", хотя во всех протоколах – Карина. Причина такого – большая семья.

Меня зовут Карина по паспорту, но в жизни я Арина почти для всех (улыбается – прим.). Так как нас было три Карины в доме, то это мама решила убрать одну букву "К". И я стала Арина, то вот так и осталось, – признается одна из лидеров сборной Украины.

instagram.com/arina.leonovaa/

Конечно, тема биологической матери и отца немного волновала девушку. У нее даже была возможность посетить передачу на национальном телевидении.

Меня приглашали на программу телеканала "СТБ", писали что нашлись мои родные, что они где-то за пределами страны. Но, как выяснилось, это неправда, история никак не закончилась. Потому что, если я правильно поняла, то биологическая мама не захотела участвовать – но это моя догадка. Правда, я и сама не факт, что пошла бы.

По папиной линии Карина имеет африканские корни. Конечно, в детстве из-за этого иногда было очень непросто: буллинг, странные взгляды на улице и тому подобное.

Ой, буллинга было очень много. Особенно в школе. На улице в те времена было очень трудно, хотелось быть белой, чтобы люди не обижали.

Даже терла себя губкой, потому что думала, что смогу оттереть себя (смеется – прим.) но ничего не получалось.

Впрочем, она себя переборола. Со временем Арина приняла свою особенность и могла дать отпор тем, кто оскорбляет ее.

Было очень неприятно конечно, но со временем я просто начала понимать: цвет кожи – это мой дар. Когда я бывала в Италии – там вообще никогда не обращали внимания, белая я или темнокожая, я не понимала почему у нас так.

Я не всегда сдерживалась. Когда мне кричали "черная" или "негр" или что-то подобное, я могла и средний палец показать в ответ (смеется – прим.).

Спорт всегда нравился девушке еще с юных лет. Вероятно, она могла бы приносить Украине медали в другом виде спорта, но судьба сложилась иначе.

Моей мечтой была гимнастика, но мама меня так и не отдала. Поэтому довольно поздно я пошла в хоккей. Наверное, где-то в 13 лет.

МСК Сумчанка/facebook.com/mscsumchanka

Родные Сумы. Начало войны. Тренировки с "Шахедами" над головой

Арина часто в соцсетях уделяет внимание родным Сумам. Такой себе лайфстайл-фудблог. Обзоры на кафе, различные заведения. Особенно популярным стало ее видео о сравнении жизни в Монако и Сумах.

Несмотря на любовь к городу, Леонова все же признает, что Сумы имеют мало площадок для развития: как творческой, так и спортивной.

Мне очень нравится город Сумы. Это же город, где я жила всю свою жизнь, поэтому здесь не может что-то не нравиться. Единственный минус – это то, что он маленький и не во всех сферах можно развиваться. Все-таки, если бы я хотела развиваться, то Сумы, тем более сейчас, во время войны, не очень для этого подходят.

Однако девушка имеет большую любовь и к городу, и к команде. Хотя и были предложения от других клубов, ей очень нравится играть за Сумчанку.

И, конечно, были предложения играть в других клубах, но я не очень хочу ехать за пределы страны, мне нравится наш клуб. И если все поедут, то кто же тогда будет играть в Сумах, кто будет пытаться показывать Европе, что Сумы – это не абы какой город? – с улыбкой спрашивает она.

Команда Сумчанки Суспильне Сумы

Для нее гордость и честь одерживать победы для родного города.

Мы уже показали крутой результат на клубных чемпионатах Европы, забрав с собой Кубок чемпионов, поэтому нам тоже нужны крутые игроки.

В размеренный график и спокойные тренировки вмешалось полномасштабное вторжение со стороны РФ. Хоккеистка на траве в это время была в Сумах.

24 февраля я была дома одна. В пять часов утра мне звонит моя подруга и говорит, что началось вторжение. Конечно, паника, я в ступоре, не знаю, что делать.

Через некоторое время мне звонит знакомый. Сказал собирать вещи, что через час зайдет, чтобы забрать меня, а дальше решать, что делать дальше.

Мы поехали в Старое Село (село в 11 км от Сум – прим.) к родственникам знакомых, были там несколько часов. И потом приняли решение, что пора ехать дальше, потому что уже были на подходе враги (девушка выразилась об оккупантах более грубо, но цензура не пропускает – прим.).

Сумы – прифронтовой город. Налет "Шахедов", к сожалению, обыденность. В таких условиях девушки Сумчанки, базового клуба сборной Украины, довольно часто проводят тренировки.

Очень часто во время тренировки летит "Шахед" или слышно какие-то взрывы. Самая страшная тренировка была, когда пролетело не менее 7-8 "Шахедов" очень низко, и было слышно как они взрываются в городе.

Личные победы. Успешное выступление на чемпионате Европы

Несколько месяцев назад Карина Леонова была признана лучшим игроком чемпионата Украины по хоккею на траве. Для нее это не первая подобная награда.

МСК Сумчанка/facebook.com/mscsumchanka

У меня немало наград. Чаще всего на соревнованиях я получаю лучшего бомбардира турнира, даже не знаю, сколько таких наград уже имею. На чемпионате Европы U-21 я получила лучшего игрока турнира. Становилась лучшей голеадоркой на некоторых турнирах. На турнире, где мы стали с Сумчанкой чемпионами Европы среди клубов, получила такую награду. А вот на чемпионате в Алании я вообще получила все две: и лучшего игрока, и лучшего бомбардира.

Выступления за сборную позволили путешествовать по разным странам. Звезда украинского хоккея на траве вспомнила самые приятные игры.

Больше всего мне понравилась Шотландия – там я играла за сборную U-18. Также чемпионат мира в Претории (Южная Африка) – это первые мои соревнования на таком уровне были. Даже там я получила две награды Игрок матча.

На ЧМ-2023 украинки прошли в четвертьфинал, но там потерпели поражение от сборной Австрии, которая в итоге стала финалисткой турнира.

Скриншот Скриншот

На нынешнем чемпионате Европы "сине-желтые" переиграли в финале национальную команду Турции со счетом 10:1. На групповом этапе поединок завершился победой соперниц со счетом 3:1.

Да, действительно, мы проиграли первую игру против Турции. Что-то пошло не так, что именно, трудно сказать. Но по ощущениям, будто сломалась игра, очень много не получалось из запланированной тактики. К сожалению, до конца игры не смогли наладить.

https://www.instagram.com/arina.leonovaa/

Поражение не выбило победный настрой коллектива. Сборная провела работу над ошибками. Причину проигрыша в первой игре Арина объяснила с юмором.

После матча мы проанализировали всю игру, смотрели видео, пытались понять, что пошло не так, как играть финал. У нас на анализ было два дня. И вот финал, где мы уверенно вышли и показали, что мы несокрушимые. Выиграли 10:1. В первой игре, то просто солнце нагрело немного (улыбается – прим.).