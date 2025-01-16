Запретная игра: почему снюс становится новым вызовом в мире спорта

Современный спорт все чаще сталкивается с проблемами, выходящими за пределы футбольного поля или легкоатлетической дорожки. Одной из таких новых угроз является снюс – никотиновый продукт, стремительно набирающий популярность среди спортсменов.

Что заставляет молодых атлетов прибегать к этой опасной привычке? Почему снюс считается не менее вредным, чем допинг? И как эта тенденция может повлиять на их карьеру?

Редакция сайта Чемпион решила разобраться в проблеме и обратилась за экспертным мнением к известному украинскому спортивному врачу Николаю Линевичу. Врач, имеющий многолетний опыт работы в клубах Германии и Украины, поделился своим видением влияния никотиновых продуктов на здоровье спортсменов и объяснил, почему даже те, кто стремится достичь высот в профессиональном спорте, не застрахованы от этой опасной ловушки.

Снюс – это не просто модная блажь или альтернатива курению. Это скрытый враг, маскирующийся под "безобидный" продукт, но на самом деле несущий серьезную угрозу для здоровья, особенно для спортсменов.

Снюс – это вид бездымного табачного изделия, обычно выглядящий как маленький пакетик с табачной смесью, кладущий под верхнюю или нижнюю губу. Вместо привычного процесса вдыхания дыма, никотин из снюса всасывается непосредственно через слизистую рта.

На первый взгляд, снюс может показаться более "безопасной" альтернативой сигаретам – без дыма, без запаха, без кашля после каждой затяжки. Но именно эта обманчивая простота делает его настолько популярным среди молодежи и спортсменов, которые хотят избежать негативных последствий курения для легких. Впрочем, медики единогласно предостерегают: опасность снюса кроется не в его форме, а в количестве содержащегося в нем никотина.

"Человек получает дозу никотина непосредственно в кровь, а никотин относится к группе наркотиков, вызывающих привыкание и страсть. В небольших дозах никотин стимулирует, улучшает внимание, сосредоточенность, человек чувствует себя бодрее. Если доза никотина повышается, то наоборот приходит расслабленность, что иногда способствует лучшему восстановлению", – объясняет спортивный врач Николай Линевич.

Никотин из снюса начинает действовать мгновенно. Он быстро проникает в кровеносную систему, воздействуя на работу сердца, мозга и нервной системы. У спортсменов такой резкий удар по организму может привести к серьезным нарушениям сердечного ритма, повышению АД и даже к снижению когнитивных функций. Но что делает снюс особенно опасным для профессиональных атлетов, это то, что он не считается классическим допингом, поэтому его употребление часто остается незамеченным.

Снюс, на первый взгляд, может казаться безопаснее традиционных сигарет или других форм употребления табака. Он не нуждается в огне, не вызывает дыма, и потому сохраняет иллюзию меньшего вреда для здоровья. Однако снюс гораздо более жестокая вещь, которая несет в себе скрытую опасность. Употребление снюса, по большей части наблюдающееся среди молодежи и спортсменов, не только является попыткой найти быстрое удовольствие, но и становится частью сложной психофизиологической игры, где желание "поддержать форму", "улучшить результат" или просто "почувствовать себя лучше" сочетаются с риском для здоровья.

Прежде всего, снюс используют в целях стимуляции. Это обычный рефлекс на желание повысить уровень энергии или сосредоточенность. Табачные продукты содержат никотин, который, попадая в организм, вызывает моментальное повышение уровня адреналина, что позволяет человеку почувствовать кратковременный приток сил и повышенное внимание. Для спортсменов, особенно в условиях высоких нагрузок, это может показаться легким способом увеличить выносливость или сосредоточенность, не прибегая к более "тяжелым" средствам, таким как стимуляторы или допинг.

Еще одна причина использования снюса – это социальная составляющая. Как и в любых субкультурах, так и среди увлекающейся спортом молодежи существует стремление к подражанию, желание быть частью коллектива, использующего этот продукт. Никотиновая зависимость способна формировать так называемый "замкнутый цикл": потребность в дополнительной дозе стимуляции подкрепляется постоянной потребностью в новых порциях снюса, что становится нормой поведения в определенных средах.

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Однако этот скорый подъем не может быть без последствий. Как и любой другой наркотический продукт, снюс имеет целый ряд негативных эффектов на организм. В частности, он значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, влияет на нервную систему, может вызвать зависимость и даже вывести из строя желудочно-кишечный тракт. Для спортсменов, чьи организмы постоянно подвергаются большим физическим и эмоциональным нагрузкам, это еще одна точка в сложной картине угроз, возникающих из-за употребления снюса.

“Проблема снюса – это отложенное влияние на организм. Все проблемы значительно усугубляются, когда человек долгое время употребляет его. Из-за того, что наркомания, вызванная никотином, очень устойчива и избавиться от нее довольно сложно, то люди обычно во время карьеры и по ее завершению и дальше принимают этот наркотик. Воздействие его работает таким образом, что он сужает сосуды рефлекторно и способствует развитию такого заболевания, как "артросклероз". По мнению многих ученых, эта болезнь начинает свое развитие с 25-30 лет. Сначала в стенке сосуда появляются жировые отложения, а затем появляется ассификация, однако проблема заключается в том, что сосудистая система очень сильно страдает. Артросклероз, к сожалению, развивается только в одном направлении и его "развитие" нельзя остановить, разве что замедлить".

Но главное – в спорте, как в любой деятельности, требующей максимальной концентрации и физической выносливости, важно не только физическое здоровье, но и психологическое состояние. Снюс, на первый взгляд, может дать "временное преимущество" - определенный эмоциональный подъем или стимулирование мозговой активности, однако он формирует зависимость и нарушает естественный баланс организма. Вместо того чтобы работать с реальными возможностями тела и разума, спортсмен начинает зависеть от синтетических средств, что только отдаляет его от подлинного развития.

Alex Pereira qui apprend à Nina comment caler un snus 😂😭

pic.twitter.com/1evXmKjxBF — ARENA (@MMArena_) June 30, 2024

Вообще, снюс выступает определенной иллюзией того, что результат можно получить без труда, через обход естественных механизмов достижения. Но эти кратковременные преимущества часто оборачиваются серьезными долгосрочными последствиями, которые могут быть роковыми не только для здоровья, но и для карьеры спортсмена.

"Использование снюса значительно повышает риск получить седцево-сосудистое осложнение в районе 50-60 лет. Кроме того, снюс вызывает так называемую "толерантность к инсулину". Это состояние, когда организм перестает нормально реагировать на выделение инсулина. В свою очередь, инсулин является одним из основных регуляторов углеводного обмена. А углеводный обмен и глюкоза являются основным энергетическим ресурсом человеческого организма. То есть употребление снюса некоторые ученые напрямую связывают с развитием сахарного диабета второго типа. И все это в куче значительно сокращает жизнь человека”.

Важно понять, что использование снюса в спорте не просто индивидуальный выбор, а скорее часть более широкой культурной и социальной тенденции, охватывающей спортивные среды, где чрезмерная конкуренция, стресс и высокие требования к физической форме создают ячейку для применения таких средств.

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К примеру, во многих видах спорта, где требуется концентрация и выносливость, снюс стал использоваться как быстрая помощь для стимуляции центральной нервной системы. Футболисты, теннисисты, хоккеисты, а также легкоатлеты, нуждаясь в дополнительной энергии или быстром восстановлении после интенсивных тренировок, использовали снюс для того, чтобы повысить свою выносливость или оставаться в фокусе во время важных матчей или соревнований. Введение никотина в организм через слизистую рта позволяет быстро получить возбуждающий эффект – адреналин стремительно повышается, а вместе с ним растет и внимание и физическая энергия.

Одним из наиболее известных примеров является использование снюса среди шведских спортсменов. Швеция, где снюс довольно популярный и доступный продукт, уже давно стала страной, в которой спортивные достижения сочетаются с этой незаметной, но все же очень влиятельной практикой. Многие профессиональные спортсмены в Швеции, начиная от хоккеистов до футболистов, используют снюс, считая его своеобразным стимулятором, помогающим в борьбе с усталостью, а иногда – и с нервным перенапряжением, которое неизбежно сопровождает важные соревнования. И хотя снюс не подпадает под прямой контроль антидопинговых организаций, он все равно создает для спортсменов определенную "психологическую опору" и является некоторой формой самоуспокоения в стрессовых ситуациях.

"Когда человек занимается спортом, у него мышечная система находится в очень активном состоянии и многие эти процессы он не замечает. Человек использует только "положительные" качества этого наркотика, однако отдаленный результат обязательно придет".

Также нельзя не упомянуть об использовании снюса среди тяжелоатлетов, в частности, пауэрлифтеров и бодибилдеров. Эти спортсмены ищут способы повысить свою физическую выносливость, даже если это означает использование средств, вызывающих зависимость. Некоторые атлеты употребляют снюс перед тренировками или соревнованиями в надежде получить дополнительный прилив энергии и концентрации, что позволяет достичь лучших результатов. Воздействие никотина на организм может временно увеличить выносливость и уменьшить чувство усталости, но его негативные последствия, как правило, игнорируются из-за кратковременного эффекта.

Самые известные примеры использования снюса – футболисты АПЛ. В Англии игроки не грешат "закидываться" прямо во время матча, сидя на скамейке для запасных. Любителями этого являются Маркус Рэшфорд, Джейми Варди, Аарон Рамсдейл и многие другие. Как-то вингер мюнхенской Баварии Лерой Сане, недавно игравший за Манчестер Сити, во время интервью "скинул" снюс прямо на поле, просто отвернувшись от камеры.

"Снюс очень распространен в Англии. Игрок Лестера Джейми Варди во время победного сезона-2025/16 в АПЛ употреблял снюс перед камерой. И это тоже, в определенной степени, работало в качестве рекламы, поэтому сейчас англичане в своей лиге ведут активную борьбу с этим".

К сожалению, многие спортсмены используют снюс из-за недооценки его долгосрочных рисков. Они воспринимают этот продукт как "минимально инвазивный", особенно по сравнению с другими более запрещенными средствами допинга. В таком случае снюс становится частью "черной зоны" спортивной культуры, где некоторые методы стимуляции считаются приемлемыми, даже если они, на первый взгляд, кажутся не столь опасными.

Тем не менее, все больше спортивных федераций и организаций обращают внимание на употребление снюса среди атлетов, признавая его потенциальную угрозу не только здоровью, но и чести и принципам спортивной борьбы. Дискуссии вокруг этого продукта становятся все более актуальными, ведь понятно, что "быстрые" методы, которые казалось бы помогают спортсменам достичь лучших результатов, на самом деле могут обернуться трагедией для их здоровья и карьеры. Поэтому важно понимать, что снюс, как и любые другие стимуляторы, имеет свою цену – и эта цена может быть слишком высока для тех, кто хочет достичь вершин в спорте.