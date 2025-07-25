Историческое золото: Ковальчук стал чемпионом Европы по современному пятиборью

23-летний Юрий Ковальчук завоевал золотую медаль в финале чемпионата Европы по современному пятиборью, который состоялся в Мадриде

В финале Ковальчук набрал 1588 баллов, опередив представителей Венгрии и Франции. Перед этим украинец уверенно торжествовал в полуфинале группы B.

Это историческая победа для Украины на континентальном первенстве по новым правилам современного пятиборья.

Современное пятиборье – олимпийский вид спорта, который охватывает соревнования по стрельбе, фехтованию, конному спорту, плаванию и бегу (кроссу).

Напомним, в июне мужская сборная Украины по современному пятиборью стала чемпионом мира среди юниоров в командном турнире.