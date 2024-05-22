Украинский режиссер получил престижную телевизионную награду за сериал о Шахтере

Документальный сериал о Шахтере "Football must go on", снятый украинским режиссером Владимиром Мулой и британцем Алексом Гейлом по заказу Paramount+, получил награду Sports Emmy Awards.

Эта премия является телевизионным аналогом Оскара и вручается за лучший американский спортивный телепроект. Она подчиняется "Эмми" - высшей телевизионной награде Америки.

Сериал "Football must go on" рассказывает о физическом и психологическом состоянии украинских футболистов донецкого Шахтера в период их участия в Лиге чемпионов на фоне войны, разрушающей страну.

"На самом деле это большая победа для Украины, потому что никто не верил, даже из топовых американских продюсеров, что в такой сложной номинации, где стоят очень мощные проекты, как сериал о Формуле-1, отдадут победу именно нам.

И это была действительно приятная неожиданность, что проект об Украине, в такое непростое для страны время, победит. В такое непростое время нас поддержали. Я поздравляю всех украинцев, поздравляю наших ребят на передовой. Это очень классная история, которая не просто мотивирует, но и показывает, что об Украине не забыли, об Украине помнят и поддержка Украины в мире есть абсолютно на всех фронтах" - сказал Мула в эксклюзивном комментарии Чемпиону.

В номинации "Outstanding documentary series - serialized" работа Мулы обошла "Formula 1: Drive to Survive", "Quarterback" от Netflix, "Monster Factory" от Apple TV и работу HBO Max "Hard Knocks".

Отметим, что в активе Владимира Мулы также есть спортивные фильмы "Нация футбола" и ЮКИ (история 10 выходцев из Украины, которые стали обладателями Кубка Стэнли).