Данча продемонстрировала лучший результат в сезоне на Кубке мира по сноубордингу

В болгарском Банско украинка Аннамари Данча показала лучший результат в сезоне на Кубке мира по сноубордингу.

В параллельном гигантском слаломе 34-летняя украинская сноубордистка дошла до четвертьфинала, где уступила победительнице этапа Кубка мира в Карекке Жасмин Коратти из Италии.

После первого спуска Данча шла с отставанием в 0,65 секунды, а во время второго спуска украинка упала, потеряв шансы на выход в полуфинал. В итоге Аннамари заняла седьмое место.

Отметим, что Данча повторила четвертый лучший результат в карьере на уровне Кубка мира.

Главным успехом Данчи является серебряная медаль чемпионата мира 2019 года в параллельном слаломе.

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Также Аннамари Данча дважды становилась вице-чемпионкой Всемирной Универсиады в параллельном слаломе-гиганте – в 2011 и 2017 годах.

Следующий этап Кубка мира состоится 25 января в словенском поселении Рогла.