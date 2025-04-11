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NAVI переиграли россиян и стали победителями CCT Series 8

Володимир Максименко — 11 апреля 2025, 16:43
NAVI переиграли россиян и стали победителями CCT Series 8
NAVI

Украинская киберспортивная организация NAVI переиграла россиян RABOTYAGI в гранд-финале турнира CCT Series 8 по Dota 2.

Решающий поединок завершился со счетом 3:0 в пользу "Рожденных побеждать".

NAVI начали свое выступление на турнире сразу с плей-офф, минуя групповой этап. Спортсмены поочередно переиграли One Move и Zero Tenacity, а затем в финале верхней сетки соревновались с RABOTYAGI.

В гранд-финале украинцы снова встретились с россиянами, не оставив шансов сопернику. В итоге, NAVI выиграли 30 000 долларов призовых.

CCT Series 8 – продолжение серии турниров для регионов Восточной и Западной Европы, где принимали участие 12 коллективов с общим призовым фондом в 50 тысяч долларов.

Напомним, 18 октября молодежный состав организации NAVI Junior стал победителем 20-го сезона турнира European Pro League по дисциплине Dota 2.

Navi

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