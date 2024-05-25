Дважды первая в истории: украинская альпинистка установила два рекорда за сутки

Украинская альпинистка Антонина Самойлова стала первой украинкой, которая поднялась на 2 восьмитысячника за сутки.

Об этом она сообщила у себя в инстаграме.

22 мая Самойлова поднялась на Эверест, а 23-го ей покорилась и Лхоцзе. Также Антонина стала первой украинкой в истории, которая взошла на Эверест трижды.

Отметим, что девушка покорила самую высокую гору мира для помощи Вооруженным силам Украины. Она подняла с собой фото человека, который сделал донат на помощь украинскому волонтерскому медицинскому батальону "Госпитальеры". В розыгрыше принимали участие все желающие, победитель определился рандомно.

Кроме этого, Самойлова была единственной из Украины, кто занес наш флаг на Эверест в 2022 году. Тогда альпинистка шла с призывом "Stand with Ukraine".

В 2023 году она сделала историческое видео - первую в мире дроновую съемку на вершине Эвереста с украинским флагом. Это видео набрало миллионы просмотров и моментально разлетелось по украинским и зарубежным СМИ, в очередной раз напомнив миру о войне в Украине.