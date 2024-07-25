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Бубку переизбрали членом Международного олимпийского комитета

Ігор Чернявський — 25 июля, 00:08
Бубку переизбрали членом Международного олимпийского комитета

Бывший глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка был переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщила пресс-служба МОК.

Украинский функционер будет находиться в структуре МОК еще не менее 8 лет. Кроме Бубки, сессия МОК утвердила избрание или переизбрание еще 14 членов, в том числе действующего председателя организации Томаса Баха.

Бубка является членом МОК с 1999 года. В 2013 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента организации, но потерпел поражение на выборах.

В эту пятницу, 26 июля, Сергей пронесет олимпийский огонь вместе с американским рэпером Снуп Доггом и другими селебритисами.

МОК (Міжнародний олімпійський комітет) Сергій Бубка

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