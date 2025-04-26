В Киеве организуют Spartan-забег в честь героической операции в Мариуполе

17-18 мая в киевском ВДНХ состоится Spartan-забег, который будет организован в честь сверхсложной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2022 году.

Spartan Race Ukraine собирается провести масштабный забег в Киеве, в котором смогут принять участие все желающие.

Организация решила посвятить этот забег годовщине героической операции ГУР, а именно полетам в окруженный Мариуполь. Средства будут переданы на поддержку спецподразделений ГУР

В течение двух дней участники будут участвовать в пяти форматах забега. Также предполагается участие детей и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями.

После финиша абсолютно все участники всех категорий получат медаль финишера и футболку Spartan.

Стоит отметить, что в прошлом году в Украине были проведены три таких благотворительных забега. Они помогли собрать 5,7 миллиона гривен, которые пошли на приобретение дронов для ГУР и полка К2.

Напомним, что вчера, 25 апреля, Анна Максименко стала чемпионкой молодежного Евро по фехтованию. Это ее первая в карьере золотая медаль континентального первенства.