Мужскую и женскую сборную Украины по хоккею на траве отстранили от международных соревнований

Мужская и женская сборная по хоккею на траве получила дисквалификацию на 2025 год от Европейской федерации по хоккею на траве.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Причиной отстранения Украины стали долги, которые имеет украинская федерация перед европейской. Долг составляет 32 тысяч евро. Такая сумма не была уплачена в период с 2022 по 2024 год.

Отметим, что до ноября этого года только две страны были отстранены от международных соревнований – Россия и Белорусь. На них наложили санкции из-за полномасштабной войны против Украины.

Суспильне отмечает, что кроме европейской федерации обвинения в сторону Федерации хоккея на траве имеют спортсменки и тренеры женской сборной.

"Мы не владели слишком долго этой информацией. Федерация открыто и честно не отчитывалась нигде и ни перед кем. Нас обворовали", – сказала Евгения Мороз, игрок сборной.

Общий долг, согласно письму, которое направила Европейская федерация по хоккею на траве, возник вследствие 23 пунктов задолженности украинской федерации. Основная часть – взносы с участием в соревнованиях сборными всех возрастов.

Евгений Бондаренко и Светлана Макаева, тренеры женской команды, будут разбираться с украинской федерацией. Специалист зарегистрировал в правоохранительных органах заявление о финансовом преступлении со стороны федерации.

Тренер сборной Украины по хоккею на траве Сергей Качиньский рассказал, что долги тянутся несколько лет. Он говорил, что они вместе с президентом организации Сергеем Донцовым хотели решить этот вопрос до решения Европейской федерации по отстранению сборных.

"Там глубокий вопрос: у федерации есть долги, которые тянутся несколько лет. Это не текущие долги: то, что говорит пресса и соцсети о вкладах – это лишь часть долга. Он достаточно большой, составляет 32 тысячи. Насколько мне известно, он был еще больше, но президент часть погасил своими средствами", – сказал Качиньский.

Отстранение в 2025 году будет касаться всех сборных Украины – от взрослой до юношеской. Более того: Украине грозит понижение в самый низкий дивизион отбора – именно из-за неучастия в следующем розыгрыше чемпионата Европы.

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Президент Украинской федерации говорит, что такое произошло из-за раскола внутри организации.

"Отстранение сборных — это закулисные игры нашей оппозиции. Это все, что я могу сказать. Долг складывался годами, он десятилетиями переходил от одного президента к другому. Когда меня избрали в 2021 году, то была создана федерация, потому что раньше ее не было, были люди, заменявшие федерацию", – сказал Донцов.

Если долги будут уплачены, то дисквалификацию "сине-желтых" должны отменить.