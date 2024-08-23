Сборная Украины объявила заявку на Паралимпийские игры-2024

Сборная Украины объявила заявку, в которую вошли 140 спортсменов, на Паралимпийские игры-2024 в Париже.

Национальный паралимпийский комитет объявил список спортсменов в комментарии для Суспильного.

Украинские представители сразятся за награды в 17 видах спорта. Наибольшее количество украинских паралимпийцев будет представлено в плавании (37). В легкой атлетике от Украины будет 28 паралимпийцев.

Состав сборной Украины на Паралимпиаду-2024 по видам спорта:

Пара бадминтон (2 спортсмена) : Оксана Козина, Александр Чирков

Боча (2) : Артем Колинько, Наталья Кононенко

Пара академической гребли (6) : Анна Айсанова, Дарья Котик, Ярослав Коюда, Роман Полянский, Станислав Самолюк, Анна Шеремет

Пара велоспорт (2) : Павел Баль, Егор Дементьев

Волейбол сидя (12) : Анатолий Андрусенко, Денис Битченко, Руслан Горякин, Александр Драпак, Юрий Ковальчук, Евгений Коренец, Дмитрий Мельник, Максим Петренчук, Андрей Прищепа, Роман Прищепа, Андрей Сикальский, Алексей Харламов

Голбол (6) : Родион Жигалин, Василий Олейник, Федор Сидоренко, Антон Стрельчик, Александр Топорков, Евгений Цыганенко

Дзюдо (6) : Анжела Гаврисюк, Анастасия Гарник, Юлия Иваницкая, Александр Назаренко, Наталья Миколайчик, Давид Хорава

Пара легкая атлетика (28) : Владислав Белый, Оксана Ботурчук, Людмила Данилина, Роман Данилюк, Александр Дорошенко, Николай Жабняк, Владислав Загребельный, Оксана Зубковская, Наталья Кобзарь, Максим Коваль, Александр Литвиненко, Анастасия Мысник, Анастасия Москаленко Евсий, Ярослав Окапинский, Роман Павлик, Светлана Пивень, Мария Помазан, Владимир Пономаренко, Николай Райский, Иван Тетюхин, Игорь Цветов, Мария Шпатковская, Виктория Шпачинская, Юлия Шуляр, Александр Яровой, Никита Барабанов (спортсмен-лидер)

Пара гребли на каноэ (5) : Владислав Епифанов, Андрей Кривчун, Наталья Лагутенко, Мария Мажула, Николай Синюк

Пара триатлон (1): Алиса Колпакчи

Пара пауэрлифтинг (4) : Юрий Бабинец, Антон Крюков, Наталья Олейник, Константин Панасюк

Пара плавание (37): Евгений Богодайко, Юрий Божинский, Роман Бондаренко, Дмитрий Ванзенко, Дмитрий Василенко, Максим Веракса, Марина Вербова, Дмитрий Виноградец, Алексей Вирченко, Кирилл Гаращенко, Анна Гонтарь, Богдан Гриненко, Ярослав Денисенко, Андрей Драпкин, Сергей Клипперт, Антон Коль, Александр Комаров, Вероника Коржова, Максим Крайник, Ангелина Мальцева, Роман Мичко, Игорь Нимченко, Денис Остапченко, Сергей Паламарчук, Марина Поддубная, Ирина Пойда, Ярослав Семененко, Даниил Семенихин, Михаил Сербин, Анна Стеценко, Дмитрий Суханов, Ткачук, Андрей Трусов, Алексей Федина, Даниил Чуфаров, Юрий Шенгур, Илья Яременко

Пара шаровая стрельба (6): Алексей Денисюк, Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Ляху, Виталий Плакущий, Ирина Щетник

Пара стрельбы из лука (4): Сергей Атаманенко, Василий Наумчук, Руслан Цымбалюк, Анна-Виктория Шевченко

Пара настольный теннис (9) : Виктор Дидух, Александр Език, Лев Кац, Наталья Космина, Марина Литовченко, Иван Май, Максим Николенко, Василий Петрунов, Ирина Шинкарева

Пара тхэквондо (1): Юлия Липецка

Фехтование на колясках (9) : Евгения Бреус, Антон Дацко, Андрей Демчук, Надежда Долог, Артем Манько, Наталья Морквич, Олег Науменко, Дмитрий Сереженко, Елена Федота-Исаева

Паралимпиада-2024 состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября. На прошлых Паралимпийских играх в Токио сборная Украины завоевала 98 медалей (24+47+27). Лучший результат наши паралимпийцы достигли на играх в Рио: 41+37+39.