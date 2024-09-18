С протезом в строю: история несокрушимости Александра Пивнева

Истории настоящих героев часто начинаются с боли, потерь и невероятных испытаний, которые кажутся непреодолимыми. Но есть люди, которые несмотря на все препятствия, находят силы вернуться к жизни, достичь новых вершин и продолжать служить своей стране. История Александра Пивнева — рассказ о непобедимости духа, который не сломала даже самая жестокая война.

После ранения, из-за которого лишился ноги, Александр не просто вернулся к жизни, но и продолжил службу. Его пример доказывает, что настоящая сила – это не только физическая выносливость, но и моральная стойкость. Благодаря специальным тренировкам, учитывавшим особенности его тела после ранения, он снова смог ходить и продолжить свой путь в армии. Тренировки стали не просто средством физической реабилитации, но и инструментом достижения новых целей, которые Александр поставил перед собой. Они стали частью его несокрушимого стремления добиваться новых вершин, доказывая, что настоящая сила — это способность адаптироваться и идти вперед, несмотря на любые вызовы.

Александр Пивнев родился в Кропивницком. В 2014 году он поступил в Харьковский университет воздушных сил имени Кожедуба, однако в 2015 году покинул это учебное заведение и присоединился к 203-й авиационной бригаде в Чугуеве. Впоследствии Александр перешел в 53-ю отдельную механизированную бригаду. На фронт юноша ушел в 19 лет.

"Уже в составе этой бригады я попал в Торецк. Там и получил ранения во время минометного обстрела", – вспоминает ветеран события 2016 года.

Следовательно, был период реабилитации, который длился два года. После стабилизации в Торецке героя отправили в Харьковский госпиталь. Лечение было длительным и непростым: Александр получил перелом левой ноги и потерял правую ногу (высокая ампутация), получил многочисленные осколочные ранения и ожоги, у него четыре раза останавливалось сердце, была значительная кровопотеря. Но придя в себя, он стремился снова быть рядом с собратьями.

"Лежу такой на кровати в реанимации с этими подключенными трубками и спрашиваю врача: "Скоро уже вернусь?", – рассказывает Александр.

Впоследствии была поездка на протезирование в США. Ему предложили протезироваться в Детройте, где собственно герой и получил свой первый рабочий протез, которым пользуется сейчас.

И о реабилитации в Украине и в США ветеран отзывается тепло.

"Классные специалисты по реабилитации и протезисты, что здесь, что там. У наших специалистов уже хорошая практика", – говорит ветеран.

Тяжелое ранение, а затем продолжающаяся реабилитация и протезирование не заставили Александра отказаться от военной карьеры.

"Когда я уже смог ходить, почувствовал, что могу хорошо держаться, увидел результаты, то в 2018 году отправился в "Азов", – рассказывает мужчина.

За полтора года до полномасштабного вторжения Александр присоединился к Силам специальных операций Вооруженных сил Украины. А в 2022 году возглавлял зенитно-артиллерийское отделение 126-й отдельной бригады территориальной обороны в Одессе.

"Постоянно слежу, чтобы моя физическая форма была на должном уровне, понимаю все риски, проблемы, которые могут возникнуть. Правда, приходится носить немного больше вещей с собой", - так, шутя, Александр говорит о военной службе с протезом.

На вопрос о вызовах, с которыми сталкивается, отвечает, что важно подготовиться и психологически. Маяком для военного была цель – вернуться в армию. Еще говорит, что важную роль играет окружение.

"В госпитале – это одно, а когда уже реабилитацию проходишь с ребятами, видишь, как они на ноги становятся, – это уже мотивирует. Как и поддержка родных", – рассказывает.

Ключевым моментом в реабилитации Александра, по его мнению, стал спорт, а именно адаптивная тренировка по программе "Игры Героев".

"Меня нашли. В Харькове увидел Александра Гончарова ( главный организатор в проекте "Игры героев. – Авт. ) и других военных с протезами и поначалу не понимал, что происходит. А потом узнал. И это действительно очень классная инициатива", - так вспоминает ветеран о своем знакомстве с проектом.

Впервые Александр присоединился к соревнованиям "Игры Героев" в 2017 году, на базе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Через пять лет он уже выступал на этих соревнованиях в Брюсселе, где занял седьмое место. К ним ветеран готовился по комплексной адаптивной программе тренировок для потерявших конечности ветеранов.

Как рассказывает военный, важно преимущество программы в том, что тренироваться можно онлайн, находясь на связи с тренером проекта Юлией Коваль. Она внимательно следит за прогрессом каждого ветерана, помогает оттачивать технику и контролирует нагрузку, учитывая особенности каждого спортсмена. После ампутации тело требует особого отношения и старые методы тренировок часто могут навредить. Благодаря гибкому подходу к тренировкам Александр смог добиться высоких результатов, несмотря на вызовы. Однако бывают и трудности.

"Не люблю заниматься со штангой, потому что у меня высокая ампутация. И обычно, как бы ты ни старался ее взять, весь вес будет переходить на левую сторону", - признается Александр.

Но он нашел баланс в тренировках через упражнения на турниках, брусьях, работу с мячом и другими подходами, позволяющими равномерно распределять нагрузку.

Сейчас основная спортивная цель ветерана – продолжать участвовать в "Играх Героев". Как через возможность проходить таким образом физическую и психологическую реабилитацию, так и особую атмосферу. Ведь в спорте находят не только силы, но и товарищей, с которыми можно поделиться своими переживаниями, радостями и планами.

"Проверить себя и свои возможности, с новыми ребятами познакомиться", – так объясняет боец, почему с нетерпением ждет каждых соревнований.

Подводя итог, ветеран делится собственным секретом успешной реабилитации – это сочетание трех составляющих: физической подготовки, моральной поддержки окружающих и целей.

"Если закрыли одну цель – ставьте сразу следующую и идите к ней", – советует другим ветеранам Александр.

Материал подготовлен ОО "Игры Героев" и Украинским ветеранским фондом с целью популяризации реинтеграции через физическую активность среди ветеранов и военных.

Автор – Анастасия Ксенофонтова