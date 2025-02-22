Запрет действовал 49 лет: самый титулованный бейсбольный клуб мира разрешил игрокам отпускать бороду

Самый титулованный бейсбольный клуб мира Нью-Йорк Янкиз отменили 49-летнюю политику по запрету волос на лице. Теперь игрокам, тренерскому штабу и другому персоналу разрешено иметь "ухоженные бороды".

Об этом сообщает пресс-служба МЛБ (Major League Basseball). Детали приводит BBC.

Согласно предыдущим правилам клуба, бейсболистам не разрешалось, чтобы волосы касались воротничков джерси, и хотя усы были разрешены, бороды были запрещены.

Statement from Yankees Managing General Partner Hal Steinbrenner on the alteration of Yankees facial hair policy: pic.twitter.com/UdEuAg3gZy — New York Yankees (@Yankees) February 21, 2025

Об изменении политики франшизы заявил Гал Штайнбреннер, председатель правления и руководитель компании Yankee Global Enterprises, которая владеет Янкиз.

В декабре к клубу присоединился Девин Уильямс, который, по собственному признанию, полностью не брился около шести лет, и, на тот момент, не знал, как решить проблему.

Штайнбреннер признался, что время изменить внутренние правила, которые являются устаревшими, возникли задолго до трейда Уильямса.

Предыдущие правила, датируемые 1976 годом, были навязаны Джорджем Штайнбреннером, отцом Гала. Он приобрел организацию в 1973 году.

"Я не имею ничего против длинных волос как таковых. Я пытаюсь привить определенное чувство порядка и дисциплины команде, потому что я считаю, что дисциплина очень важна для спортсмена. Игроки могут шутить по этому поводу, если они это делают", – объяснял свое решение владелец франшизы в 1978 году.

Строгий кодекс внешнего вида в последние годы подвергся резкой критике как от СМИ, так и от бейсболистов.

Бывший игрок Дон Маттингли был демонстративно переведен на скамейку запасных и оштрафован со стороны клуба в 1991 году за отказ побриться. Аутфилдер Алекс Вердуго был вынужден подстричь свои длинные волосы, когда его обменяли в Янкиз перед сезоном 2024 года.

"Мы не хотим потерять ни одного из игроков. Если мы потеряем одного игрока из-за этой политики, это будет слишком", – сказал главный тренер "янки" Аарон Бун.

Отметим, что Янкиз вчера продлили контракт с Буном до 2027 года. Он возглавляет клуб с 2018 года.

Янкис - самый титулованный клуб в истории главной бейсбольной лиги. Клуб 27 раз выигрывал Мировую серию. Ближайшим преследователем является Сент-Луис. Кардиналы выигрывали главный трофей 11 раз.