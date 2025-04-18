Олимпийские чемпионы и боксеры: Зеленский ввел санкции против ряда россиян
Президент Украины Владимир Зеленский ввел личные санкции против ряда представителей российского спорта, которые поддерживают войну и убийства украинцев.
Об этом стало известно из соответствующего указа.
Так, под санкции попали Елена Вяльбе, Софья Великая, Денис Лебедев, Никита Нагорный и Руслан Проводников.
Елена Вяльбе – титулованная лыжница, президент Федерации лыжных гонок РФ, а сейчас депутат "Единой России", которая в 2024 году призвала бомбить Лондон из-за недопуска россиян к соревнованиям.
Никита Нагорный – российский гимнаст, Олимпийский чемпион 2020 года, а сейчас начальник штаба "Юнармии", причастен к похищению украинских детей.
Софья Великая – фехтовальщица на саблях, Олимпийская чемпионка 2016 и 2020 годов, трижды серебряный призер ОИ и майор Вооруженных сил РФ.
Денис Лебедев – бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA в первой тяжелой категории, после завершения карьеры и с начала полномасштабной войны распространял фейки о биолабораториях на территории Украины.
Руслан Проводников – бывший чемпион мира по боксу по версии WBO, а сейчас использует свое известное имя для пропаганды войны и убийств украинцев.
Отметим, что все ограничения касаются на выполнение любой деятельности на территории Украины, лишение государственных наград и выполнения финансовых операций.
Ранее Зеленский ввел в действие санкции против бывшего игрока Динамо Киев и Милана Кахи Каладзе.