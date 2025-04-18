Олимпийские чемпионы и боксеры: Зеленский ввел санкции против ряда россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел личные санкции против ряда представителей российского спорта, которые поддерживают войну и убийства украинцев.

Об этом стало известно из соответствующего указа.

Так, под санкции попали Елена Вяльбе, Софья Великая, Денис Лебедев, Никита Нагорный и Руслан Проводников.

Елена Вяльбе – титулованная лыжница, президент Федерации лыжных гонок РФ, а сейчас депутат "Единой России", которая в 2024 году призвала бомбить Лондон из-за недопуска россиян к соревнованиям.

Никита Нагорный – российский гимнаст, Олимпийский чемпион 2020 года, а сейчас начальник штаба "Юнармии", причастен к похищению украинских детей.

Софья Великая – фехтовальщица на саблях, Олимпийская чемпионка 2016 и 2020 годов, трижды серебряный призер ОИ и майор Вооруженных сил РФ.

Денис Лебедев – бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA в первой тяжелой категории, после завершения карьеры и с начала полномасштабной войны распространял фейки о биолабораториях на территории Украины.

Руслан Проводников – бывший чемпион мира по боксу по версии WBO, а сейчас использует свое известное имя для пропаганды войны и убийств украинцев.

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Отметим, что все ограничения касаются на выполнение любой деятельности на территории Украины, лишение государственных наград и выполнения финансовых операций.

Ранее Зеленский ввел в действие санкции против бывшего игрока Динамо Киев и Милана Кахи Каладзе.