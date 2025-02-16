Титулованный 24-летний жокей умер после падения с лошади

Жизнь жокея Майкла О'Салливана трагически оборвалась. 24-летний ирландец неудачно упал с лошади на соревнованиях в городе Терлзи. После нескольких дней в коме он умер.

Об этом пишет Rte.ie. Детали добавляет Racingpost.com.

Спортсмен потерпел падение на последнем препятствии. Вместе с ним упали еще двое всадников, но они почти не пострадали.

О'Салливан находился в искусственной коме в отделении интенсивной терапии в больнице Коркского университета, его доставили на вертолете после инцидента.

В своем заявлении Совет по регулированию конных скачек Ирландии сообщает, что Майкл умер рано утром в окружении своей семьи.

Генеральный директор Ирландского совета по регулированию скачек Дарраг О'Локлин отдал должное господину О'Салливану, описав его как "исключительно талантливого молодого всадника".

"Майкла будет очень не хватать всем гонщикам, которые имели удовольствие знать его", – сказал он.

О'Салливан стал первым жокеем, который погиб после падения на ирландской трассе с тех пор, как Джек Тайнер умер в 2011 году в результате травм. В 2016 году Джон Томас Макнамара умер через три года после падения на Челтнемском фестивале, в результате которого ему парализовало шею.

О'Салливан стал одним из самых ярких молодых талантов за последние годы. За карьеру он выиграл несколько молодежных турниров на родине и в Англии, а также был чемпионом Ирландии.