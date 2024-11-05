Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Другое

144 млн за 4 года: финалист Мировой серии сохранит основного питчера

Руслан Травкін — 5 ноября 2024, 06:33
144 млн за 4 года: финалист Мировой серии сохранит основного питчера
Герріт Коул
Instagram

Клуб Major League Baseball Нью-Йорк Янкис, который несколько дней назад уступил Лос-Анджелес Доджерс в Мировой серии, сохранит в составе основного питчера Геррита Коула.

Об этом сообщает пресс-служба МЛБ.

Бейсболист согласился на 4-летнее соглашение, за которое он получит 144 миллиона долларов. Раньше он отказался от такого предложения.

Как пишет Bleacher Report, игрок хотел получить 5-летний контракт на общую сумму 180 млн долларов.

34-летний Коул играет за Янкис с 2020 года. За карьеру также выступал за Питтсбург Пайретс и Хьюстон Астрос. Коул 6 раз отбирался на матч звезд МЛБ, а также трижды входил в первую символическую сборную лиги.

бейсбол новий контракт Нью-Йорк Янкіс МЛБ

бейсбол

Второй раз за последние 5 лет: Доджерс в Нью-Йорке одолели Янкис и выиграли Мировую серию
Янкис прервали победное шествие Доджерс в Мировой серии
Доджерс на выезде обыграли Янкис и приблизились к победе в Мировой серии
Доджерс выбили Метс и сыграют против Янкис в Мировой серии по бейсболу
Определился первый финалист Мировой серии по бейсболу

Последние новости