144 млн за 4 года: финалист Мировой серии сохранит основного питчера

Клуб Major League Baseball Нью-Йорк Янкис, который несколько дней назад уступил Лос-Анджелес Доджерс в Мировой серии, сохранит в составе основного питчера Геррита Коула.

Об этом сообщает пресс-служба МЛБ.

Бейсболист согласился на 4-летнее соглашение, за которое он получит 144 миллиона долларов. Раньше он отказался от такого предложения.

Как пишет Bleacher Report, игрок хотел получить 5-летний контракт на общую сумму 180 млн долларов.

34-летний Коул играет за Янкис с 2020 года. За карьеру также выступал за Питтсбург Пайретс и Хьюстон Астрос. Коул 6 раз отбирался на матч звезд МЛБ, а также трижды входил в первую символическую сборную лиги.