На войне погиб чемпион мира по скалолазанию Петренко

Война унесла жизни украинского чемпиона мира по скалолазанию Максима Петренко.

Об этом сообщил украинский атлет Евгений Кривошейцев в Facebook.

Военный погиб в боях за город Торецк, ему было 46 лет.

"В бою с российскими оккупантами за город Торецк, защищая Украину от путинских орд, погиб мой старый друг и многолетний напарник в скалолазании Максим Петренко!", - написал Кривошейцев.

Петренко дважды завоевал золотые медали на молодежном чемпионате мира по скалолазанию. Самым высоким его достижением во взрослом спорте стала бронза чемпионата мира 1999 года в Бирмингеме. Он стал первым украинцем, получившим такую награду в дисциплине трудность.

Также он преодолевал маршруты до 8с+ категории – одной из самых трудных – как на скалах в Крыму, так и за рубежом.

Напомним, ранее сообщалось о гибели двукратного чемпиона мира и многократного чемпиона Украины по панкратиону, Ярослава Стрельца, и украинской чемпионке по тяжелой атлетике Нины Пашкевич.