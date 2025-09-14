Марк Маркес с новым рекордом выиграл Гран-при Сан-Марино и приблизился к седьмому титулу чемпиона

Сегодня, 14 сентября, на международном автодроме Мизано завершился шестнадцатый этап MotoGP сезона-2025.

Победителем Гран-при Сан-Марино стал гонщик команды Ducati Марк Маркес, который выиграл свою уже одиннадцатую гонку в 2025 году.

На 12 круге 32-летний испанец обошел обладателя поула Марко Беццекки, захватив лидерство в гонке. Беццекки на протяжении всего заезда пытался вернуть себе первое место, однако безрезультатно – с отставанием в 0,588 с от Маркеса-старшего 26-летний итальянец финишировал вторым. Третьим к финишу приехал Алекс Маркес.

Результаты Гран-при Сан-Марино2025

MotoGP MotoGP MotoGP

Благодаря этой победе Марк Маркес закрепил свое лидерство в личном зачете. Маркес стал первым гонщиком в истории MotoGP, который набрал 512 очков за один сезон. И это еще не конец, ведь до конца кампании осталось шесть этапов.

Стоит отметить, что уже через две недели, во время этапа в Японии, Марк Маркес может досрочно выиграть титул чемпиона мира. Для Маркес этот титул станет седьмым в карьере и первым с 2019 года.

Напомним, что недавно команду MotoGP приобрел консорциум во главе с бывшим руководителем команды Формулы-1 Хаас Гюнтером Штайнером.

Ранее появилась информация, что многократные чемпионы Ф-1 Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен заинтересованы в приобретении команды MotoGP.