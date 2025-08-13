Победный гопак и расстроенный россиянин: самбист Кучеренко завоевал золото Всемирных игр

Украинец Андрей Кучеренко одолел россиянина Ролана Зиннатова в финальной схватке самбистов в весовой категории до 71кг.

На старте поединка Кучеренко отправил соперника в нокдаун. Наш спортсмен завладел лидерством со счетом 6:0. После этого украинец удачно защищался и недал возможности оппоненту удачно атаковать. Зиннатов сумел отыграть всего один балл.

В итоге, победа нашего спортсмена, которая принесла ему золотую медаль. После победы украинец станцевал гопака.

Андрей Кучеренко - 27-летний спортсмен из Херсона. В его активе серебро на чемпионатах мира 2016, 2017 и 2018 годов и золото на чемпионате Европы 2024 года.

Впоследствии свои поединки проведут наши самбисты Владислав Руднев и Андрей Давыденко, которым также будут противостоять россияне.