Украинка Данча показала лучший результат сезона на этапе Кубка мира по сноубордингу

Украинская спортсменка Аннамари Данча показала лучший результат в сезоне на этапе Кубка мира по сноубордингу, который проходил в польской Крынице.

Украинка заняла шестое место в параллельном гигантском слаломе. Данча дошла до четвертьфинала соревнований, где встретилась с нидерландской сноубордисткой Мишель Деккер.

После первого спуска украинка отставала от соперницы на 0.09 секунды, а второй спуск Аннамари завершила с результатом +0.34 секунды и покинула соревнования.

На этом турнире Данча заняла шестое место, показала лучший результат сезона 2024/25 и повторила второй лучший результат в карьере.

"Я довольна выступлением. Очень мне нравится эта трасса: она и не крутая, и не пологая, я умею набирать здесь скорость. И снег уже такой весенний, тоже мой любимый. Кстати, в прошлом году на этом этапе КС я была пятой, это было мое самое успешное выступление в сезоне. Но хочется уже в четверку. Завтра здесь будет еще один этап КС, так что будем бороться ", – сказала Данча.

Что же касается других представителей Украины на этом турнире, то Надежда Гапатин заняла 27 место и не смогла пройти квалификацию, Вита Боднарук стала 39-й, Александра Малеванна заняла последнее, 48-е место. А Михаил Харук в мужской квалификации занял 34-ю строчку.

Главным успехом Данчи является серебряная медаль чемпионата мира 2019 года в параллельном слаломе. Также Аннамари Данча дважды становилась вице-чемпионкой Всемирной Универсиады в параллельном слаломе-гиганте – в 2011 и 2017 годах.