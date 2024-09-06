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Состоялся стартовый матч НФЛ сезона 2024 года

Руслан Травкін — 6 сентября, 08:18
Состоялся стартовый матч НФЛ сезона 2024 года
x.com/Chiefs

В ночь с 5 на 6 сентября стартовал сезон 2024 в Национальной футбольной лиге.

Матч-открытие состоялся между Канзас-Сити Чифс, действующим обладателем Супербоула и командой Балтимор Рейвенс. Это было повторение финала конференции АФС.

Из-за плохих погодных условий старт игры отложился. Сам поединок прошел в напряжении, но хозяева поля успешно провели второй и третий период, чего и хватило, чтобы удержать победу.

Национальная футбольная лига — НФЛ
Сезон 2024, регулярный сезон

Каназ-Сити Чифс — Балтимор Рейвенс 27:20 (7:7, 6:3, 7:0, 7:10)

В составе Победителей тачдаунами отличились Айзек Пачеко и Хавьер Уорти (дважды).

Канзас-Сіті НФЛ

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