Состоялся стартовый матч НФЛ сезона 2024 года

В ночь с 5 на 6 сентября стартовал сезон 2024 в Национальной футбольной лиге.

Матч-открытие состоялся между Канзас-Сити Чифс, действующим обладателем Супербоула и командой Балтимор Рейвенс. Это было повторение финала конференции АФС.

Из-за плохих погодных условий старт игры отложился. Сам поединок прошел в напряжении, но хозяева поля успешно провели второй и третий период, чего и хватило, чтобы удержать победу.

Национальная футбольная лига — НФЛ

Сезон 2024, регулярный сезон

Каназ-Сити Чифс — Балтимор Рейвенс 27:20 (7:7, 6:3, 7:0, 7:10)

A successful day. Goodnight, Chiefs Kingdom 💪 pic.twitter.com/Cn4IOaFhIf — GEHA Field at Arrowhead Stadium (@GEHAField) September 6, 2024

First win of the season in the books. pic.twitter.com/eLEW2e2gev — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 6, 2024

В составе Победителей тачдаунами отличились Айзек Пачеко и Хавьер Уорти (дважды).