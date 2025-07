Когда легенда сильнее правды: история Ивана Силы

Кто сегодня в Украине не знает об Иване Фирцаке? Даже если не знает о Фирцаке, то об Иване Силе точно знают – из известного кинофильма с Дмитрием Халаджи в главной роли. Да, собственно, об Иване Фирцаке уже вышло множество материалов в украинских СМИ – каждый год к его дню рождения (28 июля) появляется очередной текст о легендарном Иване Силе. Наша задача – не приумножить этот довольно однообразный ряд, а попытаться применить немного критического анализа.

Эффект Вольфа Мессинга

История Ивана Фирцака напоминает мне историю знаменитого когда-то советского экстрасенса и ясновидца Вольфа Мессинга. Чем? А тем, что большинство различных странных фактов из жизни реального "эстрадного телепата" Мессинга были выдуманы журналистом Михаилом Хвастуновым, заведующим отделом науки газеты "Комсомольская правда". После встречи с Мессингом в подмосковном санатории и нескольких бесед с ним Хвастунов понял, что наткнулся на "золотую жилу" и написал от имени Мессинга "автобиографическую" книгу "О самом себе" (1965). Потом сюжеты из нее разошлись по телефильмам и передачам: мол, Мессинг встречался с Эйнштейном, Гитлером, Сталиным, Берия и другими историческими личностями – которые на самом деле его никогда в глаза не видели и о нем не слышали.

Для Ивана Фирцака, реального закарпатского силача и циркового артиста, таким Михаилом Хвастуновым выступил ужгородский журналист Антон Копинец.

На "Исторической правде" 14 декабря 2012 года вышла анонимная колонка, посвященная завершению съемок фильма "Иван Сила". В ней упоминается:

"Сорок лет назад в ужгородском издательстве "Карпаты" вышла повесть местного журналиста Антона Копинца "Кротон (Иван Сила)". Далее еще цитата: "Это произошло через два года после смерти прославленного атлета, которая, вероятно, и оказалась толчком для обнародования произведения... В предисловии автор признает: "Повесть в основном построена на фактических материалах, но в ней использованы и легенды и пересказы из народных уст". Собственно, книга Антона Копинца является на сегодняшний день единственным источником биографии прославленного атлета, ведь записана из его рассказов".

Антон Копинец (1941-1980) был лично знаком с Фирцаком и записал истории его жизни непосредственно из рассказов старого силача. Его книга была написана в 1969 году, а в печать вышла в 1972-м. А уже после появления фильма "Иван Сила", в 2014 году в Киеве вышла книга Копинца "Иван Сила по прозвищу Кротон", которая является полной версией, не искаженной советской цензурой.

На базе первой книги Копинца закарпатский писатель и драматург Александр Гаврош написал повесть для детей "Невероятные приключения Ивана Силы, самого сильного человека мира", которая вышла в 2007 году. Именно по этой повести был снят фильм "Иван Сила".

Ключевой фразой в статье об Иване Фирцаке в украинской Википедии является: "По книге Антона Копинца "Иван Сила по прозвищу "Кротон"", которая имеет признаки как документальной, так и художественной, и содержит немало не подтвержденных данных..." А еще там же: "По некоторым данным, в 1928 году был признан самым сильным человеком планеты".

Фирцак на берегу реки

Вес такой информации (по книге, по некоторым данным) не может быть значимым. По крайней мере для серьезного издания, каким является "Чемпион". Информация должна быть подтверждена документами: материалами прессы, афишами, фотографиями, киносъемками, протоколами и статистикой спортивных соревнований, воспоминаниями различных очевидцев или участников событий и тому подобное. А из слов "о самом себе" и источников "по некоторым данным" или "по неподтвержденным данным" можно создавать только мифы и легенды. Какими бы они ни были приятными для нас – это не наш жанр.

Поэтому, если кто-то возмутится этим материалом, просьба не писать в комментариях "эту статью писал баран", а предоставить квалифицированные доказательства тех или иных фактов.

Иван Сила: три жизни

Об Иване Фирцаке после выхода фильма "Иван Сила" (2013) было много написано в украинских СМИ. Но в основном авторы переписывали друг у друга то, что было изложено в книге Антона Копинца.

Среди большого массива однотипных по содержанию текстов о Фирцаке я выделил два наиболее оригинальных и интересных материала. Первый из них под названием "Иван Фирцак-Кротон: три жизни Ивана Силы" ("Историческая правда", 29.07.2024) принадлежит ужгородскому писателю Владимиру Кришенику. А автором второго текста, под названием "Сын Ивана Силы был чемпионом по боксу и создал ячейку ОУН" ("Радио Свобода", 28.07.2024), является тот же Александр Гаврош. О втором материале мы поговорим ниже – когда речь пойдет о сыне Ивана Фирцака. А что касается статьи Владимира Крышеника (собственно, это была перепечатка его текста из журнала "Екзиль", 2018), то она дала мне правильный угол, под которым надо смотреть на историю Ивана Фирцака.

Владимир Кришеник, односельчанин Фирцака, который лично видел его в детстве, метко отмечает: "Так словно в одном человеческом облике пребывало их трое: обычный белецкий хозяин Иван Фирцак, потом был известный цирковой атлет Иван Сила и, наконец, легендарный силач Кротон. Каждый в свое время". Это именно не хронологическое разделение жизни атлета, которое началось и закончилось в селе Белки на Закарпатье, а разделение концептуальное, которое четко отличает реального Ивана Фирцака от мифического Кротона, легенда о котором родилась уже после его смерти.

Итак, канва жизни Ивана Федоровича Фирцака выглядит следующим образом.

Он родился 28 июля 1899 года в большом селе Белки (ныне – Хустского района Закарпатской области, а тогда – комитата Берег Венгерского королевства Австро-Венгерской империи), в крестьянской семье, которая принадлежала к середнякам. Фамилия Фирцак четко указывает на русинское происхождение.

С юных лет отличался большой физической силой. В возрасте 20 лет отправился на заработки в Прагу (в то время Закарпатье входило в состав Первой чехословацкой республики). Работал грузчиком на заводе, потом на вокзале. Занимался спортом – тяжелая атлетика, гиревой спорт, рукопашный бой.

После любительского спорта перешел в профессиональный цирк – что вполне естественно. Работал в пражском цирке "Герцферт", с которым якобы объездил 64 страны мира. Выступал с впечатляющими силовыми номерами.

Женился на чешской гимнастке Ружене Зикловой, с которой имел восемь детей: Иван, Ольга, Милан, София, Звезда, Вера, Петр и Богдан.

В конце 1930-х годов разорвал 10-летний контракт с цирком раньше оговоренного срока, через суд выплатил владельцу большую компенсацию – 100 тысяч крон. Вернулся в родное село Белки, где жил остаток жизни, пережив венгерскую оккупацию после раздела Чехословакии, Вторую мировую войну и приход советской власти.

После войны некоторое время работал руководителем сельского отделения милиции. Затем вместе с детьми выступал с силовыми номерами по закарпатским селам. Умер Иван Фирцак 10 ноября 1970 года в родном селе Белки. Похоронили его на кладбище в приселке Телятинец.

Могила Ивана Фирцака

Мифы и факты

Это сухие факты, не вызывающие удивления и сомнений. Не вызывают таких чувств и различные сюжеты бытового характера. Такие, например, как то, что на завтрак богатырь съедал яичницу из 40 яиц; что он мог спокойно держать на вытянутых руках 30-литровые чугунные бидоны с молоком; что был способен сдвинуть с места деревянный дом и т.д. На то он и силач.

А вот определенные рассказы, которые не имеют подтверждений, однако противоречат известной информации, заставляют вспомнить фразу из материала о Фирцаке на сайте Karpat.in.ua от 29.07.2020. Там метко сказано: "По возвращении домой он становится героем различных небылиц". Приведем лишь несколько из таких небылиц – на все места и времени не хватит.

Примечательно, что на всякий случай, есть тезис, что после установления советской власти НКВД конфисковал у Кротона все его награды, знаки отличия и даже фотографии. Так что какие могут быть подтверждения – верьте басням. Возможно, тем, которые сам Фирцак рассказывал за пивом подвыпившей компании в кафе "Звезда" в Белках в 1966 году, когда его впервые увидел 11-летний Владимир Кришеник (об этом он пишет в упомянутой статье).

Итак, небылицами выглядят, в частности, утверждение о том, что Фирцак был чемпионом Чехословакии 1922 года по тяжелой атлетике (найти подтверждений не удалось). Или захватывающий сюжет о бое Фирцака с чемпионом то ли мира, то ли Великобритании в тяжелом весе Джоном Джексоном. Приведу его по материалу Александра Рудяченко "Легенда батярской удачи" (Укринформ, 28.07.2018): "Толпой толпился народ, чтобы увидеть полумифического атланта. И даже после месяца ежедневных цирковых представлений в избалованном Лондоне в 1930 г. его показы проходили при аншлагах, а местная пресса постоянно подыгрывала интерес к гастролерам из Праги. Поэтому, заинтересовавшись славянским феноменом, королева Великобритании Мария Виктория, которая со своим мужем Георгом VI и Двором отдыхала в курортном Блэкпуле, пригласила гостей на представление в местный цирк – Тауэр (The Blackpool Tower Circus)".

Дело в том, что Георг VI вступил на престол 11 декабря 1936 года, а его жену звали Елизавета. Теоретически в басне о Фирцаке могла быть его мать Виктория Мария, жена короля Георга V. Допустим, что да. Но беда в том, что в 1930-е годы ни среди чемпионов мира в тяжелом весе (они всем хорошо известны), ни в Великобритании не было боксера по имени Джон Джексон (или Джон Джебсон, как написано в Википедии). Соответствующие списки можно увидеть прямо в Википедии.

Фирцак-Кротон якобы нанес тому Джексону-Джебсону единственный удар, который проломил тому грудную клетку. После поражения Джексон выбросился из окна, а его сторонники камнем пробили череп Фирцаку, в результате чего ему имплантировали в череп пластину – то ли золотую, то ли платиновую. По другой версии, травмировал Фирцака сам Джексон во время боя. Но после предыдущих неточных данных все это кажется подозрительным.

Удивительно, что все упоминания об "известном пражском цирке "Герцферт" в Гугле связаны исключительно с материалами об Иване Фирцаке-Кротоне.

uatv.ua

"За его феноменальную силу, трюки и уникальные рекорды мировая общественность нарекла Фирцака именем античного героя Кротона", сообщает Википедия. Извините, но Кротон был не античный герой, а скромный мужчина из древнегреческого мифа, которого убил Геракл – за то, что тот вступился за своего тестя, укравшего у Геракла коров Гериона (это, кстати, отметил Владимир Крышеник). Моя версия: менеджеры Фирцака или сделали аллюзию на античного силача Милона Кротонского, или просто спутали, потому что плохо учились в школе.

А чего стоит такой тезис: "Иван Фирцак-Кротон в 1928 году был признан самым сильным человеком планеты". Кем и где признан?

Однако настоящий интерес вызвала у меня афиша выступления Ивана Фирцака в городе Мононгахела (штат Пенсильвания, США) 3 февраля 1931 года в зале Elk's Ballroom. Там рядом с фото Фирцака, который рвет на груди цепи, написано: Mr. Kroton, World's Champion, Awarded First Prize in Paris. Two full hours of great feats of strength (Мистер Кротон, чемпион мира, награжден первым призом в Париже. Целых два часа проявления великой силы). Цена билетов для взрослых – 75 центов.

Это очень интересный и познавательный артефакт. Ведь из него видно, что Иван Фирцак несомненно гастролировал в США. Упоминание о Париже наводит на еще один тезис из Википедии: "стал победителем конкурса красоты тела в Париже". Но как и надпись "чемпион мира" (по какому виду спорта?), эта информация служит исключительно для заинтересованности публики маленького городка, пригорода Питсбурга. Закон жанра: когда на афишах дореволюционных цирков писали: "Чемпион мира и окрестностей".

Иван Фирцак безусловно был чрезвычайно одаренным силачом. Однако не уникальным. По циркам и аренам мира в те годы выступали такие феноменальные богатыри, как Александр Засс (Самсон), Зише Брайтбарт (Железный Король, о нем снят кинофильм "Непобежденный", 2001), Иван Заикин, Джо Гринштейн (Могучий Атом) и другие. Все они выполняли похожие трюки и каждый из них на афишах носил титул "Самый сильный человек Земли". Это же не официальное звание, а фигура речи, пиар-название для привлечения публики.

Из той же мифической оперы и такой сюжет. Когда венгры после оккупации Закарпатья в 1939 году захотели конфисковать у Фирцака автомобиль "Форд", он разбил его кувалдой. За это был наказан: его посадили в тюрьму и избили. Видимо, это был тот "Форд", который Ивану якобы подарили в 1927 году в Америке (по неподтвержденным данным). По другой версии, тот "Форд" Фирцаку подарили в Германии, когда он на спор с владельцем автосалона вынес машину на спине.

Однако не вызывает сомнения утверждение, что Иван Фирцак знал много языков. Ведь, будучи уроженцем Закарпатья, он по определению рос и жил в мультилингвистической среде, и для него украинский, чешский, венгерский, немецкий языки были близкими с детства. Поэтому, поездив по миру, он мог без проблем на такую базу добавить еще несколько языков.

А вот интересное воспоминание Владимира Кришеника о реальном выступлении уже старого Ивана Фирцака в родном селе – когда в Белках торжественно открывали новый стадион, названный в честь космонавта Павла Поповича. "Он разрывал цепь, гнул на шее толстую железку, вертел гирями, вбивал ударом ладони толстый гвоздь в крепкую доску, затем вытягивал его зубами. Кульминацией стало перекатывание колес автомобиля через незащищенное богатырское горло. Помогали со спектаклем его же дети".

Относительно детей. Такая же неточность информации постигла и сына богатыря Ивана-младшего. О нем пишут, что он был чемпионом УССР по боксу, а в упомянутой статье "Легенда батярского характера" сказано: "В 1948 г. за то, что 18-летний Иван Фирцак-младший опрометчиво пел закарпатские народные песни, парня обвинили в национализме, сфабриковали дело о принадлежности к ОУН и осудили на... расстрел. К счастью, в последний момент приговор заменили на 25 лет лишения свободы в лагерях, сослав в ГУЛАГ".

Однако относительно Ивана Фирцака-младшего (1929-1996) мы имеем корректную информацию, изложенную Александром Гаврошем в обширном материале на сайте "Радио Свобода". В отличие от басен о силаче Кротоне, этот материал богато иллюстрирован фотографиями и документами. Там, кстати, указано, что Иван-младший в мае 1947 года победил на боксерском чемпионате Закарпатской области (с цитатой из газеты "Закарпатская правда" от 25.05.1947). Таки не чемпион Украины, уже ближе к правде.

Из этого материала можно узнать, что Ивана-младшего осудили не за пение закарпатских народных песен, а за попытку организовать в Белках ячейку ОУН – вместе с соседями Ольгой Кришеник и Иваном Павлюком. Интересно, что в постановлении об избрании меры пресечения (фото из архива Закарпатского областного управления СБУ) указано: "специальность – боксер", "сын борца", "место работы – сырзавод с. Билки Иршавского округа". Вот это весомо. Документ убедительнее слухов и баек. Хотя в массовом сознании не сильнее – мы это понимаем.

И еще несколько неоспоримых фактов относительно увековечения памяти атлета. В доме в селе Белки, где жил спортсмен, действует музей Фирцака-Кротона, а на Доме культуры установлен памятный бронзовый барельеф атлета. 26 июля 2009 года к 110-летию со дня рождения Ивана Фирцака в центре села Белки ему открыли памятник. Монумент выполнил скульптор Николай Глеба из сплошной гранитной глыбы весом 7,5 т. Позировал для памятника Василий Вирастюк. В честь Ивана Фирцака названы (переименованы) улицы в Ужгороде (2016), Мукачево (2017), Киеве (2023) и Краматорске (2023).

Достойными потомками Ивана Фирцака сегодня являются выдающиеся украинские стронгмены Василий Вирастюк, Александр Лашин, Алексей Новиков и другие. Но с мифами им будет труднее: ведь их карьеры зафиксированы во множестве видео, фото и текстовой информации – поэтому пространства для выдумок и фантазий нет.

Смысл нашего альтернативного взгляда на фигуру Ивана Фирцака не в том, чтобы как-то принизить его достижения или в чем-то уличить. Но, если мы разрушаем советские мифы типа "матча смерти", то должны стремиться быть объективными и по отношению к самим себе. По крайней мере на спортивном сайте, который исповедует принцип фейр-плей.