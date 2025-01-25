Иван Боберский – отец украинского спорта, которого мы не знали

В очерке о Викторе Чукарине я писал, что Львовский государственный университет физической культуры с 2016 года носит имя профессора Ивана Боберского, основателя украинской национальной физической культуры. При этом еще в 2011 году выдвигали инициативу дать вузу имя многократного олимпийского чемпиона Виктора Чукарина.

Бывшая персона нон грата

Признаюсь честно: если имя Чукарина было мне знакомо еще с пионерского детства – из книги киевского спортивного журналиста Феликса Гальперина "Цветные кольца", то об Иване Боберском я впервые услышал через полвека – именно после того, как его именем назвали Львовский инфиз. Предполагаю, что далеко не только я.

И стало интересно: во-первых, кто такой был Иван Боберский. А во-вторых, почему я о нем узнал с таким опозданием.

Собственно, из ответа на первый вопрос вытекает ответ на второй. Ведь профессор Иван Боберский, основатель украинской национальной физической культуры, педагог и журналист, был активным общественным, культурно-просветительским и политическим деятелем национально-патриотического направления.

"Его жизненный путь своеобразно фокусирует всю бурную эпоху конца ХІХ – начала ХХ века; и является своеобразным образцом украинского патриотизма, неподдельной верности национальной идее, дальновидной заботы о будущем, о молодежи, о спорте; образцом ответственности, трудолюбия, силы воли, благородства", – писала исследовательница украинского спорта Оксана Вацеба.

Для Советского Союза такая историческая фигура была нежелательной и ненужной. Еще бы: типичный "буржуазный националист", который к тому же с 1920 года до смерти жил за границей. А вычеркнуть Боберского из истории путем полного замалчивания было просто: он был подданным Австро-Венгерской империи, потом вообще жил за границей, умер и похоронен в Словении, так какое нам до него дело?

Поэтому есть смысл сегодня внимательнее присмотреться к величественной фигуре Ивана Боберского, европейского интеллигента и украинского патриота, человека масштаба Ивана Франко или Андрея Шептицкого.

Последний тезис принадлежит Андрею Сове, профессору кафедры олимпийского образования ЛГУФК, исследователю и популяризатору жизни и деятельности Боберского, соавтору (вместе с Ярославом Тимчаком) книги "Иван Боберский – основоположник украинской тіловиховної и спортивной традиции", которая увидела свет в 2017 году.

Именно тексты Совы и дали толчок и вдохновение для истории, которую вы сейчас читаете.

Взлёт сокола

Иван Николаевич Боберский родился 14 августа 1873 года в селе Доброгостов Дрогобычского уезда Галичины, Австро-Венгрия, в семье греко-католического священника. Он был старшим из восьмерых детей супругов Николая Боберского и Анны Доминики Козакевич.

Дом, где провел детство Иван Боберский Скриншот

Школьное образование получил в Самборе, что на Львовщине. Его любимой дисциплиной был немецкий язык. Затем был философский факультет Львовского университета. А дальше изучал немецкую филологию в университетах Вены и Граца. Именно в этом австрийском городе Боберский ознакомился с новыми методиками физического воспитания, которые в то время распространялись по Европе. Также в Граце он, будучи активным членом украинского общества "Русь", заинтересовался идеей физического воспитания молодежи.

Два года (1898-1899) Иван, при финансовой поддержке отца, путешествовал по Европе. Посетил Германию, Чехию, Швецию, Францию, где в лучших спортивно-гимнастических центрах детально ознакомился с инновационными методиками, тенденциями и направлениями развития физической культуры.

Иван Боберский прошел годичный курс по гимнастике (физкультуре) и вернулся в Галичину с двумя дипломами – учителя немецкого языка и гимнастики.

Сначала учительствовал в дрогобычской гимназии, где впервые начал заниматься с учениками зарядкой (гимнастикой) и познакомил их с малоизвестными в то время видами спорта, в частности, с футболом. В 1901 году Боберский вернулся во Львов, где стал преподавать немецкий язык и гимнастику в Академической гимназии. В 1903-1904 годах он там возобновил зарядку, а в 1906 году впервые на профессиональном уровне начал проводить такие уроки для девушек.

Ученики Львовской академической гимназии во время занятий физкультурой. 1901 год.

То было время, когда в Европе возобновилось олимпийское движение, шло бурное развитие спортивных организаций. А общество Западной Украины было аморфным и инертным в отношении физической культуры. Иван Боберский имел амбициозную цель: использовать физкультуру как одно из средств пробуждения национального сознания своего народа. Его главный слоган был: "Где сила, там воля витает".

Благодаря стараниям и упорству Боберского за короткий промежуток времени возникает целый ряд различных спортивных группировок. Ведь сам профессор был примером для молодежи: летом бегал, зимой ездил на лыжах, демонстрируя великолепную технику катания, он производил неизгладимое впечатление на своих подопечных.

Профессор Боберский большое значение уделял творческой работе, а также активно работал над созданием украинской спортивной терминологии. Он первым ввел украинскую терминологию в спорте, которую широко использовали в Западной Украине до 1939 года. В частности, предложил такие термины, как "ситковка" (теннис), "отбиванка" (волейбол), "копаный мяч" (футбол), "крюковка" (хоккей), "стусан" (бокс), "кошиківка" (баскетбол), "булавка" (метание гранаты), "лещетарство" (лыжный спорт) и т.д.

Впервые на украинском языке появились книги с описаниями детских подвижных забав, пособия для занятий футболом, хоккеем, теннисом, а также учебники для подготовки специалистов по физическому воспитанию. В 1904-1909 годах выходят его учебники "Забавы и игры двигательные", "Восемнадцать мячевых игр", "Копаный мяч", "Ситковка", "Гаковка", "Выряд", "Вольноручные упражнения", "Продвижение", "Новые пути физического воспитания", "Значение руханковых обществ". Боберский также редактировал журналы "Вести из Запорожа", "Сечевые вести".

Параллельно профессор Боберский был активным участником украинского патриотического спортивного общества "Сокол", основанного во Львове в 1894 году. С 1901-го Иван становится заместителем председателя и руководителем этого кружка, с 1908-го до 1914-го возглавляет общество. С 1909 года оно стало называться "Сокол-Отец". Благодаря усилиям нашего героя по состоянию на июнь 1914 года общество насчитывало уже около тысячи ячеек по всей Галичине: они существовали во всех крупных городах, городках и даже небольших селах. Одной из их задач была именно физическая подготовка юного поколения.

Учительский отдел общества "Сокол-Батько" во Львове. Иван Боберский (крайний слева) frankolive.wordpress.com

От войны к войне

Еще перед Первой мировой войной Иван Боберский активно приобщился к формированию стрелкового движения. Украинцы понимали, что им следует готовиться к активным боевым действиям и создавали стрелковые организации, проходили соответствующую подготовку. Это позволило сразу после начала Первой мировой начать формирование легиона Украинских сечевых стрельцов.

Иван Боберский демонстрирует лещетарское снаряжение, 1912 год "Вести из Запорожа" (г. Львов)

С началом Первой мировой войны Иван Боберский как один из активных общественно-политических деятелей становится членом Главной Украинской Рады, при которой была сформирована специальная военная коллегия. Ее назвали Украинской Боевой управой. Эта организация действовала на протяжении 1914-1918 годов, выступая организационным и координационным центром в деле создания и деятельности легиона Украинских сечевых стрельцов. Активное участие в деятельности Украинской Боевой управы принимал Иван Боберский, который некоторое время был ее казначеем.

Иван Боберский (слева) uk.wikipedia.org

Боберский принял активное участие в создании Западноукраинской народной республики (ЗУНР), оказавшись в водовороте формирования новейшей украинской государственности.

Он был среди тех, кто составлял и правил текст присяги ЗУНР, и был одним из первых 18 украинцев, которые 17 ноября 1918-го во Львове первыми присягнули Западноукраинской Народной Республике.

С началом военно-политических событий ноября 1918 года Иван Боберский работал в секретариате военных дел правительства Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) под руководством Евгения Петрушевича. Отделывал отдел военной прессы Государственного секретариата республики (1918 -1920).

Осенью 1919 года Иван Боберский переехал в Вену, где действовало правительство ЗУНР и Евгений Петрушевич сформировал отдел для сбора средств. Активную роль в его работе сыграл Иван Боберский, который знал более 10 европейских языков и был благодаря этому ценным правительственным работником. С миссией по сбору средств Боберский в январе 1920 года отправился в США, а в ноябре 1920 года в Канаду, где и работал на протяжении всей деятельности представительства ЗУНР в Канаде до 1923 года.

Этому периоду жизни Боберского как нельзя лучше подходят его же слова, которым также суждено было стать афоризмом: "Не плачем, а мечом"..

Пребывая в Америке, Боберский принимал активное участие в жизни украинской диаспоры. Его деятельность была многогранной: от популяризации в прессе деятельности руководителя школы украинского танца Василия Авраменко (мы упоминали его в очерке о Майке Мазурки) в Нью-Йорке – до сбора материалов об украинских журналах, книгах, типографии, украинских школах, церквях на американской земле и проведения статистики украинской эмиграции.

С 1932 года Иван Боберский жил в тогдашней Югославии, в словенском городке Тржичи – на родине своей жены, словенки Йозифины Полак, с которой он познакомился еще в Граце и женился в 1907 году.

Иван Боберский с женой Йозефиной

В 1936 году Боберский посетил Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене и Летние Олимпийские игры в Берлине. Оттуда он прислал ряд репортажей в издания "Сокольские вести" и "Дело".

Умер отец украинского спорта 17 августа 1947 года в Тржиче от туберкулеза.

Могила Ивана Боберского в Словении

В одном из писем к Боберскому Василий Авраменко справедливо заметил:

"... Ваше золотое имя будет в памяти пока будет жить украинский народ".

Эти слова оказались пророческими.