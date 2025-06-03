Гилка, макогон, или Как украинцы причастны к созданию бейсбола

Общепринятое мнение, что бейсбол (современная игра) изобрели американцы. Эта версия даже не поддается сомнению. Однако, я бы все же переосмыслил это и усомнился!

Итак, если коротко о логической древней цепи украинского варианта игры бейсбол, то она выглядит так: гилка – макогон – бейсбол. Объясняю вот эту триаду. В истории древних украинцев была (действительно мы в детстве также играли в эту игру) игра гилка.

Ну очень похожа на современный бейсбол. Далее макогон (он очень-очень похож на современную бейсбольную биту) – это преимущественно деревянныйинструмент на кухне для растирания мака и других целей. И наконец сам бейсбол – есть такая версия, что его начали именно украинцы в США. Как это произошло? Версия заслуживает сценария в Голливудском фильме. Потому что в этой истории есть еще и московиты.

Макогон

Вот она вкусная украинская версия относительно происхождения бейсбола: "Но, когда Москва влезает уже в чистоукраинские изобретения, я не могу дальше молчать. Потому что бейсбол всегда был, есть и будет украинским изобретением. Доказать эту истину с научной стороны – вполне легко. Возьмем главный струмент этой вини американской, спортивной игры".

Что такое та бита, которой игрок ударяет мяч? – Это же самый правильный, самый обычный в мире макогон. А то что макогон украинское изобретение, этого доказывать разве не надо. С макогоном мыисторически росли, макогоном воспитывались, макогоном пользовались во всех жизненных положениях. Макогон удерживал патриархальный строй нашей семьи и т. д. и т. д.

Наша литература, народная поэзия, песня, полны описаний макогона ("...он повернул макогон грубым концом и...", "...а он ее макогоном..."). От макогона повелось у нас богатейшеесловесность-назовничество(мак гонить-тереть, лизать макогон, потянуть кого-то макогоном, Макогоненко, Мак'Огон и т. п.).

Кроме научного метода есть еще и исторический вариант:"Теперь – с исторической стороны, или – как фальшивомонетчикибейсбола говорят – со стороны исторического материализма. Дело с самим изобретением бейсбола обстояло так: Жил себе в Америке один из первых украинских эмигрантов. Имел он жену, имел тяжелый"джаб" в"майне" и, само собой, макогон".

Как ваш дядя жил с женой, этого историяне подает, зато из ниже приведенного случая можно догадываться, что жена его была цокотуха. А со случаем тем было так: Однажды дядя поздно пришел с работы и еще из-за порога крикнул:

– Давай есть, женщина, потому что голоден, как собака!

Но никто не отвечал. Женщины не было. Мужчина бросился к горшкам, но и там ничего не было. Горшки были пустые, как его желудок Печь – холодная. Конечно, для дяди это было слишком. Он заклял, захватил макогон – и выбежал из дома. Женщина могла быть только у кума. Туда наш дядя направил свои тяжелые шаги. Кум, сидевший у окна, заметил опасность во время. Позвал:

– Бегите, кума – ваш старик с макогоном сует!

Убегать через двери не было времени, их уже оккупировал мужчина. Осталось только окно – и туда бросилась его жена. Началась погоня. Но дядя был старый, еще и уставший, а женщина молодая. Видит дядя, чтоне догнать ему проклятую женщину – макогоном за ней бросает. Но и это не помогает.

Тогда дядя вспомнил течку, в которую пастухом еще в краю играл, схватил камень, подбросил в гору и макогоном по нему – лусь! Камень раненно брякнул – чуть женщине в руку не попал. Дядя схватил второй камень, третий. А тут народу набежало! Хохочут, свистят, в ладоши хлопают"браво", кричат.

А был там случайно пращур нынешнего менеджера"Янкиз". Он смотрел на неистовую погоню, с обстрелом, но не понимал, в чем дело.

– Что это такое? – спросил он у людей.

– Говм-ран! Говм-ран (побег домой)! – ответили хором зрители.

В тот момент произошло неожиданное. Какой-то джентльмен не мог смотреть на бомбардировку беззащитной женщины, выскочил из группы и хап! – поймалударенныймакогоном камень. А люди:"Браво!!!" От такого наш дядя спасся. Тогда голос забрал пращур менажера Стенгеме:

– Дети! – сказал он. – Из того, что я здесь видел, можно сделать прекрасныйбизнес, то есть игру.

После этого он спросил дядю, как до его соревнований с женщиной дошло, а узнав, призвал его в ресторан и зафундировал хороший обед. Через некоторое время после этого события в Америке начали играть в"бейсбол". Стенгели, Ди Маджио и Рабинсоны делают на нем миллионные интересы. А украинский изобретатель этой игры заработал всего... один обед".

Вот это да! Вот это версия! Впечатляет?!

Современный бейсбол в Украине

В журнале Ukrainian Weekly (1988, №35) я наткнулся на чрезвычайно интересную фотографию и статью о начале бейсбола в Украине (тогда УССР). Мое внимание привлекла подпись под фото – Peter Fedynsk.

Господина Петра Фединского я знаю уже не один год. Нас объединила общая олимпийская идея. Он активист движения борьбы за свободный украинский спорт во времена оккупации СССР Украины, а я, как исследователь истории украинского спортивного и олимпийского движения.

Поэтому я сразу обратился к господину Петру за дополнительной информацией по этой фотографии. На фото была первая международная игра сборной Украины по бейсболу. Она состоялась 17 августа 1987 года в Киеве. Поэтому я не теряя ни минуты начал очередную историческую разведку.

И мне повезло! Это удивительно, ведь господин Петр был свидетелем этих событий и сам зажигал игру. Вот это действительно чудо или магия!

По моей просьбе поделиться воспоминаниями и фото, господин Петр охотно переслал мне многочисленные редкие и уникальные материалы. Фантастика, потому что из одной фотографии родилась целая история!

лях лях лях лях

Я приведу, отрывки его воспоминаний:

"В прикреплении есть фотографии, которые я снял в Киеве в 1987 г. матча украинской команды против никарагуанской. Первое фото я выслал в Пантеон славы бейсбола в Куперставне, штат Нью-Йорк(Baseball Hall of Fame in Cooperstown, NY) и бывшему комиссару высшей профессиональной лиги бейсбола Питеру Юбероту. Последнее фото это я у входа на стадион Динамо.

В отдельном письме пересылаю также копию корреспонденции с Пантеоном и Юберотом вместе с описанием матча и переводом статьи, которая появилась в "Спортивной газете". Музей отблагодарил подарком пожизненного членства, а Юберот подписал ручку и мяч с его автографом. Мяч был изготовлен для чемпионата профессионального бейсбола (World Series) 1987 года".

В 1987 году я работал гидом на выставке "Информатика в жизни США", устроенной Информационным агентством США. Тренер украинской команды, Виктор Пьяных, попросил сыграть с гидами матч, на что мы согласились, хотя почти никто из нас никогда не играл так называемый "hard ball", то есть твердым мячом, который подается изо всех сил броском через плечо с различными оборотами, которые меняют арку полета мяча вверх, вниз, налево, направо, быстрее, медленнее, и даже круче, чтобы перехитрить противника.

Большинство обычных американцев играют в "софтбол". Мяч значительно больше и мягче и подается медленнее с уровня пояса. Его полет представляет собой простую и медленную арку. Украинцы нас сильно побили, но нам удалось все-таки загнать несколько очков. Некоторые из нас привезли с собой бейсбольную перчатку, которую в Союзе называли ловушкой. Пьяных попросил меня не подарить ли я свою команде. Я согласился, но попросил в замен форму.

Он тут же говорил одному игроку, "Раздевайся!", что было среди поля неудобно. Я понял, что и формы не хватало, то просто подарил ловушку и купил себе новую когда вернулся в США. В 1988-м Пьяных приехал с ребятами на турне в Америку и я был на стадионе в Вашингтоне, когда они сыграли товарищеский матч против сборной Университета им. Он попросил меня не мог бы я приобрести ему двуязычную визитку, что я и сделал.

Ее оформила знакомая художница Ися Пришляк из Гартфорда, штат Коннектикат. В 1989 г. я работал на другой выставке в СССР и выслал карточки Пьяниху из Вильнюса. Получил ли он их – не знаю. Было бы интересно узнать. Времена были такие, что власть усложняла гражданам связь с иностранцами. Поскольку я помню, Пьяных был россиянином, который жил в Киеве. Он мне сетовал, что Москва забирала ему лучших игроков. Кажется, что он был отставным полковником вооруженных сил.

В отдельном имейле пересылаю статью из украинской англоязычной газеты"Ukrainian Weekly", которую написал Василий Тарасько, житель штата Нью-Йорк, который много лет лелеял бейсбол в детских домах Украины... Он делал очень благородное дело".

Действительно господин Петр, господин Василий и многие другие активисты делали и делают благородное дело не только для развития украинского бейсбола, но и для процветания Украины!

Есть еще одна изюминка о роли украинцев в бейсболе США. Это игроки и художники. Если игроков, судей, уважаемых бейсболистов с украинскими корнями немало (Майк Треш, Том Треш, Гарри Фанок, Эндрю Семиник, Эдвард Варго, Дэвид Боске), то о художниках мы слышали и знаем не много. Встречайте малоизвестный в Украине, но известный в США художник Стив Слобожин-Тавнер.

Он еще в юности увлекся бейсболом, успешно играл в университете и имел все надежды и перспективы быть лучшим игроком. Но случилась беда. Он получил травму и пришлось завершить карьеру. Знакомо так? В то же время Стив не оставил любимую игру. Он написал уникальную картину, которая заняла особое место в Зале Славы бейсбола в США. Название полотна "Золотая эра бейсбола".

Поэтому верить или нет в версию, что украинцы изобрели бейсбол в США это уже дело индивидуальное. Важно то, что украинцы имеют давние традиции народных игр, теловоспитания и спорта!