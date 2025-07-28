ЕЮОФ-2025: медальный всплеск Украины и новые имена будущих звезд

Закончился семнадцатый Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ), который проходил с 20 по 27 июля в столице Северной Македонии, Скопье.

Выступление сборной Украины, которая была представлена 78 спортсменами, можно смело назвать успешным. По общему количеству медалей (23) "сине-желтые" разделили 7-8 место с командой Германии, а вот в медальном зачете финишировали на 10-й позиции. Причина проста – всего пять золотых наград. Именно это позволило сборной Сербии, которая получила шесть "золотых" из 19 общих медалей, опередить нас в итоговом рейтинге.

"Чемпион" подводит итоги выступления украинских талантов на ЕЮОФ-2025.

🥇 Кто получил высшую награду?

Уверенно и без особых проблем – именно так можно описать выступление Макара Яхно. Пловец подарил украинской сборной первое "золото", да еще и какое! На дистанции 1500 метров вольным стилем Макар показал время 15:45.60 – почти на пять секунд быстрее ближайшего соперника.

"Эта победа – для всей Украины. Я плыл не только ради личного результата, но и с мыслью о своей стране, обо всех, кто сейчас борется, поддерживает, верит в нас", – поделился спортсмен.

Макар Яхно NOC of Ukraine and the Olympic Team

И это еще не все – через два дня Яхно снова стал первым, на этот раз в заплыве на 400 м комплексным стилем. К двум золотым медалям он добавил еще и бронзовую - на 200 метров вольным стилем, где финишировал третьим. Результативное выступление, ставшее визитной карточкой Украины в бассейне.

Неудивительно, что 15-летний парень стал знаменосцем украинской сборной на церемонии закрытия ЕЮОФ.

Компанию киевлянину составила уманчанка Полина Дзерожинская – 16-летняя спортсменка, которая мечтает достичь уровня Михаила Кохана. Она стала лучшей в секторе метания молота, получив еще одно "золото" для Украины.

Полина Дзерожинская НОК Украины

Свое слово сказали и дзюдоисты. Хазар Гейдаров не имел равных в весовой категории до 60 кг, а Илария Цуркан торжествовала среди девушек до 63 кг.

🥈🥉 Без триумфа, но с честью – Украина на подиуме

Попасть на пьедестал – это вписать себя в историю, увидеть сине-желтое знамя поднятым высоко и почувствовать гордость за страну.

Это удалось украинцам аж 18 раз: 8 серебряных и 10 бронзовых наград – это больше, чем просто статистика.

Первую медаль Украине принесло дуэтное соревнование в стрельбе - Юлия Исаченко и Илья Лащ стали серебряными призерами в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар. И не остановились! В стрельбе с 10 метров эта же пара получила бронзовую награду.

Илья Лащ и Юлия Исаченко НОК Украины

В плавании, кроме Макара Яхно, блестяще выступил Константин Федючук - он получил "серебро" в дисциплине 200 м брассом.

Совсем немного не хватило гимнасту Тимофею Кириченко до победы – в упражнениях на кольцах он остановился в шаге от золота, став вторым. Валентин Гаврильченко завоевал бронзовую награду в опорном прыжке.

Настоящий универсализм проявил легкоатлет Адам Белоконь. Он выступал сразу в двух дисциплинах - беге на 110 м с барьерами и прыжках в длину. В квалификации бега Адам установил новый национальный рекорд среди юношей – 13.57 с! К сожалению, в финале несколько не сложилось. Но Адам наверстал это в прыжках - личный рекорд 7,47 м и серебряная медаль.

Адам Белоконь НОК Украины

Еще две бронзы для Украины в легкой атлетике получили: Виталий Тарасюк (в спортивной ходьбе), Егор Лапа (в метании диска).

Также бронзовую награду завоевала Диана Коленникова. Она защищала честь страны в настольном теннисе.

Самым успешным видом спорта для Украины на ЕЮОФ-2025 стало дзюдо – 6 медалей!

Золото: Хазар Гейдаров (до 60 кг), Илария Цуркан (до 63 кг);

Хазар Гейдаров (до 60 кг), Илария Цуркан (до 63 кг); Серебро: Михаил Соляник (до 81 кг);

Михаил Соляник (до 81 кг); Бронза: Илья Назаренко (до 66 кг), Артур Макаренко (до 90 кг);

Илья Назаренко (до 66 кг), Артур Макаренко (до 90 кг); Бронза (команда): наши герои победили в драматической схватке за третье место сборную Польши.

Особого упоминания заслуживает командный поединок. Несмотря на отсутствие Киры Багмет (63+ кг) и минус один балл на старте, украинцы не стушевались. Решающие победы одержали Соляник, Гейдаров и Цуркан, а последняя еще и выиграла золотой балл в дополнительном раунде – настоящая кульминация драматической дуэли! Илария просто MVP!

Илария Цуркан Федерация дзюдо Украины

Не подвели и тхэквондисты. В составе сборной Украины на ЕЮОФ-2025 выступали восемь юных тхэквондистов – четверо юношей и четверо девушек. По результатам турнира три атлета получили медали ЕЮОФ-2025: Давид Гулий и Алиса Павленко – серебряные награды, а Виктория Кучина – бронзовую.

Украина на ЕЮОФ-2025: 12 видов спорта, десятки шансов, 23 медали

В этом году Украина была представлена в 12 видах спорта: (бадминтоне, баскетболе 3х3, гребном слаломе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, настольном теннисе, тхэквондо, маунтенбайке, шоссейных велогонках, спортивной гимнастике).

Это – широкая палитра спортивных талантов, что в очередной раз демонстрирует многогранность украинского спорта.

Успехи во многих дисциплинах мы уже отметили. В то же время, не во всех видах удалось подняться на пьедестал - но это тоже часть большого пути. Без медалей, к сожалению, завершились соревнования в баскетболе 3х3, бадминтоне гребном слаломе, маунтенбайке и шоссейных велогонках.

Трагедии из этого делать не стоит – это спортивный опыт, из которого растут будущие чемпионы.

Баскетболисты 3х3 в четвертьфинале уступили сборной Франции – 14:19. Важно – французы дошли до финала, где в упорной борьбе проиграли литовцам. Украинцы, без сомнения, сражались достойно.

В велоспорте нашу страну представляли Анна Самборская и Вадим Майданник, которые заняли 20-е и 24-е места соответственно. Учитывая уровень конкуренции - это хороший старт и хорошая база для будущего прогресса.

В гребном слаломе Архип Крачко на каяке блестяще прошел квалификацию со вторым результатом – 1:38.89. Однако в финале ему немного не хватило стабильности – 1:42.10, и шестое место. Анна Белетеева на каноэ финишировала седьмой - достойное завершение соревновательной недели.

В бадминтоне достойно себя проявили Варвара Попережай и Иван Джус. Впрочем, оппоненты в сверхважных поединках были лучше.

И спортсмены, и тренеры уже делают выводы. Придут новые сезоны – и с ними придут новые медали. Не стоит забывать, что многие из этих атлетов выступали на таком уровне впервые. И уже вскоре мы услышим их фамилии в гораздо более громких контекстах.

К слову, для украинских болельщиков соревнования в прямом эфире транслировались на ютуб-канале DeTalks. Над обеспечением трансляций работали 8 комментаторов, среди которых президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский и первый заместитель главного редактора "Чемпиона" Денис Шаховец.

Что такое ЕЮОФ?

Европейский юношеский олимпийский фестиваль (European Youth Olympic Festival, EYOF) – это не просто спортивные соревнования. Это – первый олимпийский опыт для юных спортсменов Европы. И старт для многих, кто впоследствии сияет на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Основанный в 1991 году как "European Youth Olympic Days", первый фестиваль состоялся в Брюсселе (Бельгия) с 12 по 21 июля. Тогда участие приняли более 2000 спортсменов из 33 стран, которые соревновались в 9 видах спорта.

Впоследствии программа расширилась – сейчас это полноценное мультиспортивное мероприятие, которое проходит каждые два года в нечетные годы. В частности, летняя и зимняя сессии чередуются. Соревнуются спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет.

EYOF проводится под эгидой Европейских олимпийских комитетов (EOC) при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК).

Для многих – это первый шанс почувствовать атмосферу большого спорта: с олимпийской церемонией, присягой, духом соперничества и дружбы. И он действительно меняет жизнь.

Статистика украинских атлетов Скриншот

Украина постоянно участвует в ЕЮОФ с 1993 года – и уже более трех десятилетий наши юные спортсмены достойно представляют страну.

Самые высокие результаты – 1997 год (2-е место, 22 медали), а также сильные выступления в 2007 и 2019 годах.

В 2023-м украинская сборная получила 12 медалей. В этом году, в 2025-м, имеем уже 23 медали и 10-е общекомандное место – вдвое лучший результат, что свидетельствует о серьезном прогрессе.