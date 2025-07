ЕЮОФ-2025: медальный всплеск Украины и новые имена будущих звезд

Закончился семнадцатый Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ), который проходил с 20 по 27 июля в столице Северной Македонии, Скопье.

Выступление сборной Украины, которая была представлена 78 спортсменами, можно смело назвать успешным. По общему количеству медалей (23) "сине-желтые" разделили 7-8 место с командой Германии, а вот в медальном зачете финишировали на 10-й позиции. Причина проста – всего пять золотых наград. Именно это позволило сборной Сербии, которая получила шесть "золотых" из 19 общих медалей, опередить нас в итоговом рейтинге.

"Чемпион" подводит итоги выступления украинских талантов на ЕЮОФ-2025.

Уверенно и без особых проблем – именно так можно описать выступление Макара Яхно. Пловец подарил украинской сборной первое "золото", да еще и какое! На дистанции 1500 метров вольным стилем Макар показал время 15:45.60 – почти на пять секунд быстрее ближайшего соперника.

Макар Яхно

NOC of Ukraine and the Olympic Team