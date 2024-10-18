ФИДЕ отстранила от соревнований экс-украинца Шевченко

22-летнего гроссмейстера Кирилла Шевченко, ранее представлявшего Украину, отстранили от соревнований до конца года.

Об этом сообщает пресс-служба ФИДЕ.

Шевченко, представляющий Румынию, заподозрили в мошенничестве во время матча командного чемпионата Испании. Регулярное отсутствие гроссмейстера во время матча во втором раунде вызвало подозрения, после чего в туалете был найден телефон. Арбитры сообщили, что средство связи может быть связано с Кириллом.

В организации подчеркнули, что отстранение является тем временем и не означает, что он виновен в мошенничестве.

Напомним, Шевченко является победителем командного ЧЕ-2021 в составе Украины. В настоящее время представляет Румынию.