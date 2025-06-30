Чемпион – лучшее электронное медиа 2024 года по версии АСЖУ

Ассоциация спортивных журналистов Украины объявила интернет-портал "Чемпион" лучшим электронным медиа по итогам 2024 года.

Почетную награду получил заместитель главного редактора "Украинской правды" Евгений Будерацкий.

"Чемпион" в голосовании жюри обошел такие известные интернет-издания, как Sport.ua и "Трибуна". Церемония награждения Ukraine Best Athletes/Ukraine Sport Media Award проходит в эти минуты в Киеве.

"Чемпион" – это большая история украинской спортивной журналистики. "Чемпиону" в этом году 25. Несколько лет сайт не был в холдинге "Украинской правды", но в начале прошлого года у нас появилась идея вернуть "Чемпион" в УП, чтобы 25 лет мы отпраздновали в том же составе.

За этот год ребята из "Чемпиона" показали, как издание может вернуться и сделать те показатели, которые делаете вы. Спасибо всем!" – сказал Евгений Будерацкий.

Напомним, в начале 2024 года "Чемпион" вернулся в медиагруппу "Украинская правда". Наши корреспонденты освещали с места событий в частности чемпионат Европы 2024 по футболу, Олимпийские игры 2024, а также оба чемпионских поединка боксера-профессионала Александра Усика.

К слову, также "Чемпион" был признан лучшим спортивным изданием 2024 года по версии Национального олимпийского комитета Украины.