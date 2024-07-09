Украина будет представлена 140 спортсменами на Олимпийских играх-2024

Украина будет представлена 140 спортсменами и спортсменками на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом заявил президент НОК Украины Вадим Гутцайт на пресс-конференции.

"В целом на сегодняшний день мы имеем 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Уже закончили мы наш отбор на Олимпийские игры, Украина окончательно имеет 124 лицензии", — сказал Гутцайт.

Украина 8 июля уже подала заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) о командном составе.

Президент НОК сообщил, что Украина будет представлена на Олимпиаде практически во всех видах спорта, кроме игровых видов спорта. В то же время он отметил сборную по футболу, которая впервые за время независимости Украины выступит на Олимпийских играх.

Напомним, Игры-2024 состоятся с 26 июля по 11 августа.