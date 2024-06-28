11 атлетов из России и Беларуси не прошли проверку нейтральности перед Олимпийскими играми-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал результаты второй и третьей проверки от AINERP (Комиссия по пересмотру допуска нейтральных спортсменов) по российским и белорусским спортсменам, квалифицировавшимся на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Стали известны результаты проверки атлетов в современном пятиборье, теннисе, стрельбе, дзюдо, гребле на байдарках и каноэ и академической гребле.

11 из 33 спортсменов, получивших лицензию, не отвечают критериям, которые определил МОК для получения статуса AIN (индивидуальных нейтральных атлетов).

К участию в Олимпийских играх AINERP не допустили:

восемь спортсменов в дзюдо (среди 12, которые имели лицензии)

ни одного спортсмена в современном пятиборье (среди 2, которые имели лицензии)

одного спортсмена в стрельбе (среди 3, имевших лицензии)

Комиссия допустила к участию в Олимпиаде десять теннисистов (МОК направил приглашение двум другим спортсменам, на замену отказавшимся), четверых в гребле на байдарках и каноэ и двоих в академической гребле.

Список будет обновляться в соответствии со следующими решениями AINERP.