Среда с пятого места прошел в полуфинал Олимпийских игр-2024 по прыжкам в воду

Украинский спортсмен Алексей Середа сумел пройти в полуфинал Олимпийских игр-2024 по прыжкам в воду с высоты 10 м.

В предварительном раунде соревновалось 26 участников, чтобы выйти в полуфинал нужно было попасть в 18 лучших.

Среда показала за шесть прыжков результат 479.45 (76,8; 90,65; 81.60; 75,60; 68,40; 86,40).. Он финишировал на 5-м месте. До третьего не хватило ровно 6 баллов.

19-летний Алексей представлял Украину и на играх в Токио. Тогда он вышел в финал. Его результат составил 461.70, что позволило занять шестое место.

Полуфинал и финал пройдут завтра, 10 августа. Полуфинал начнется в 11.00, а финал в 16.00.

Чемпион ведет текстовую трансляцию 14 дня Олимпийских игр-2024, в которой оперативно сообщает о главных событиях.