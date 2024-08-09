Лошадь отказалась перепрыгивать препятствие: украинец Товкай не смог пробиться в финал современного пятиборья

Украинец Александр Товкай не смог пробиться в финал Олимпийских игр-2024 в современном пятиборье.

По итогам первого соревновательного дня украинский спортсмен был лидером своей полуфинальной группы: набрал 245 очков в раунде фехтования.

Толкай был лидером своей полуфинальной группы после раунда фехтования, где он набрал 245 очков. Однако в конном конкурсе конь 28-летнего спортсмена трижды отказался перепрыгивать из-за препятствия. Поэтому Александр не смог набрать ни одного балла и завершил соревнования.

Кони достаются спортсменам путем жеребьевки от организаторов.

Современное пятиборье состоит из четырех дисциплин: фехтование на шпаге, плавание вольным стилем, конного конкура и лазер-рана, сочетающего элементы бега и стрельбы.