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Лошадь отказалась перепрыгивать препятствие: украинец Товкай не смог пробиться в финал современного пятиборья

Олександр Булава — 9 августа, 19:46
Лошадь отказалась перепрыгивать препятствие: украинец Товкай не смог пробиться в финал современного пятиборья

Украинец Александр Товкай не смог пробиться в финал Олимпийских игр-2024 в современном пятиборье.

По итогам первого соревновательного дня украинский спортсмен был лидером своей полуфинальной группы: набрал 245 очков в раунде фехтования.

Толкай был лидером своей полуфинальной группы после раунда фехтования, где он набрал 245 очков. Однако в конном конкурсе конь 28-летнего спортсмена трижды отказался перепрыгивать из-за препятствия. Поэтому Александр не смог набрать ни одного балла и завершил соревнования.

Кони достаются спортсменам путем жеребьевки от организаторов.

Современное пятиборье состоит из четырех дисциплин: фехтование на шпаге, плавание вольным стилем, конного конкура и лазер-рана, сочетающего элементы бега и стрельбы.

Олімпійські ігри-2024 Олександр Товкай Україна на Олімпіаді-2024

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