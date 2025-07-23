Коррупционный скандал перед Олимпиадой-2026: среди фигурантов – мэр Милана

За менее чем семь месяцев до старта зимних Олимпийских игр-2026 в Италии правоохранители расследуют возможные коррупционные нарушения, связанные с подготовкой к событию.

Об этом пишет Inside the Games.

Сообщается, что прокуратура Милана проводит масштабное расследование относительно вероятных злоупотреблений во время тендеров на строительство объектов инфраструктуры, в частности Олимпийской деревни.

Расследование охватывает девелоперские проекты как в центре Милана, так и в его окрестностях, включая олимпийский комплекс, предназначенный для размещения сотен спортсменов и официальных лиц. На прошлой неделе правоохранители провели обыски в офисах и частных домах, выдав шесть ордеров на арест и конфисковав 120 тысяч евро наличными у одного из подрядчиков.

Дело имеет достаточно большие масштабы: под подозрением находятся 74 человека, а обвинения касаются коррупции, подделки документов и злоупотребления властью. Среди фигурантов - мэр Милана Джузеппе Сала, которого подозревают в сокрытии конфликта интересов и давлении на разрешительные органы.

Сала отвергает обвинения, утверждая, что узнал о расследовании из медиа. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане, Кортина-д'Ампеццо и других городах севера Италии.

Ранее части российских СМИ отказали в аккредитации на Олимпиаду-2026.