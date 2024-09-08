Паралимпийские игры 2024. Расписание соревнований украинцев на 8 сентября

8 сентября на Паралимпийских играх 2024, проходящих во французском Париже, Украина может пополнить медальную копилку новыми наградами, ведь в течение завершающего соревновательного дня будет разыграно 15 комплектов в 4 видах спорта.

За медали гарантированно сразится украинский пара паверлифтер Антон Крюков в весовой категории более 107 кг. В гребле на каноэ в классе VL2 будет выступать Андрей Кривчун. Ему необходимо преодолеть стадию полуфинала, чтобы сразиться за медаль.

🛶 11:28. Гребля — мужчины, каноэ-одиночка, 200 м, класс VL2 — Андрей Кривчун (полуфинал)

🥇 16:35. 🏋️‍♂️ Паверлифтинг — мужчины, более 107 кг. Антон Крюков

Напомним, на Паралимпиаде-2024 Украина была представлена составом из 140 атлетов, выступающих в 17 видах спорта. После десяти соревновательных дней наша сборная занимает 7 место в медальном зачете, имея 79 наград: 21 золотую, 26 серебряных и 32 бронзовые.