Вадим Гутцайт: Это будет одно из лучших открытий на Олимпийских играх

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт перед открытием Олимпийских игр 2024 дал интервью корреспонденту Чемпиона Александру Гливинскому.

— Каковы ваши впечатления от поселения и атмосферы на Олимпийских играх в Париже?

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— Хочу поблагодарить французскую сторону, организаторов. Конечно, через неделю сюда приехал наш штаб. Все, кто будет работать в штабе, каждый день встречают наших спортсменов. Организовали все, что нужно для нашей сборной. Все спортсмены довольны, потому что мы все находимся для того, чтобы у наших спортсменов не было никаких вопросов, никаких проблем. Чтобы они спокойно знали, что они завтракают, когда тренируются, где соревнуются. Потому мы организовали все эти вопросы. Сегодня открытие Олимпийских игр, весь мир увидит украинский флаг. Завтра начнутся соревнования, будем болеть и желать нашим спортсменам удачи.

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— Эта пресс-конференция важна для представления миссии Украины на этих Олимпийских играх. Ожидали ли такого внимания, что Вас спрашивают иностранные журналисты? Есть ли у них понимание того, что произошло у нас?

— Это наша миссия — рассказывать и еще раз напоминать всему миру, что происходит в Украине. Что нам нужна поддержка, нам нужна помощь. Что нам нужно защищать наше небо, потому что каждый день летают ракеты и убивают украинцев. Поэтому очень важна была сегодняшняя пресс-конференция. Мы еще раз с нашими олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы напомнили всему миру через представителей иностранных СМИ о происходящем в Украине. Мы поблагодарили наши Вооруженные силы Украины, благодаря которым мы здесь присутствуем. Это наша миссия — напомнить еще раз, что Украина стоит, что нам нужно бороться и что мы нуждаемся в помощи.

Ольга Харлан, Элина Свитолина, Вадим Гутцайт, Михаил Романчук, Анастасия Коженкова и Алексей Середа Getty Images

— Как принималось решение, кто именно будет нести флаг Украины на открытии Игр?

— Это же с учетом условий, когда у кого соревнования, кто желает... Конечно, мы посоветовались с Национальным олимпийским комитетом, с комиссией атлетов о том, кто лучший, кто в поселке, потому что сегодня не все заселились. Во многих видах спорта атлеты до сих пор находятся на тренировочных сборах. Мы выбирали того, кто готов. Это было очень важно, потому что, я уверен, что эта Олимпиада особенная, ведь она проходит во время войны. Нам нужно еще раз показать, что мы выжили, выстояли, мы есть и будем. Такие спортсмены, как Элина Свитолина, призер Олимпийских игр, одна из лучших теннисисток мира... Михаил Романчук — дважды призер Олимпиады. Это достойные люди, которые понесут на открытии наш флаг. И наши все украинцы, Вооруженные силы, которые нас защищают, будут рады, когда увидят наш флаг.

— Понятно, что медали важно завоевывать, но это спорт, здесь нет ничего гарантированного. Насколько давит на Вас получение медалей на этой Олимпиаде?

— Это важно. Мы приехали на Олимпиаду. Важно показать политически, что мы выжили и стоим на своей земле, боремся за независимость. Но ведь это Олимпиада. Важно, чтобы наши спортсмены поднимали флаг, когда будут побеждать или становиться призерами. Я чувствую, что все будет хорошо. На мой взгляд, в нашей команде есть много конкурентоспособных спортсменов, которые могут бороться за призовые места и самые высокие награды. Буду болеть и верить в каждого спортсмена.

— Открытие впервые будет на реке. Как вы это воспринимаете? У Вас было немало открытий в разном статусе... Как Вы думаете, каким оно будет, возможно, уже что-нибудь знаете?

— Думаю, это будет одно из самых лучших открытий на Олимпийских играх. Это реально интересно, что каждая команда будет плыть в своей лодке. Хочу поблагодарить организаторов, Международный олимпийский комитет, что будет такое интересное открытие и на нем будет украинский флаг.

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