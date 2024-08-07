Международная федерация каноэ заставила украинку заклеить патриотическую надпись на лодке

Главный тренер сборной Украины по гребле Игорь Наев сообщил, что Международная федерация каноэ запретила Анастасии Рыбачок плыть в лодке с надписью "I am Ukrainian" ("Я - украинка").

Об этом Наев сообщил в комментарии "Суспільному".

"Получился такой казус: Анастасия Рыбачок заказала лодку, и там на ней было написано "I am Ukrainian" ("Я — украинка"). Организаторам соревнований это очень не понравилось, они сказали, что это политическая реклама. Но ведь это абсурд, на Наше мнение. Тем не менее, правила есть правила.

В этом году это проявляется очень конкретно: если мы пишем какой-то лозунг на лодке, нас заставляют его заклеить. Это очень нас удивляет и раздражает. Даже наше выражение "Слава Украине — Героям слава", которое мы наклеивали на некоторых лодках на международных соревнованиях, организаторы заставляли заклеивать. У них это правило. Для нас это нормально, мы с этим живем, а для европейцев не знаю, что-то политическое.

Все знают, что происходит на международных состязаниях с нашими спортсменами. В прошлом году это было свободнее, а в 2022 году выходили на награждение с лозунгами против войны и насилия", — сказал Наев.