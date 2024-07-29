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Украинские гимнасты не сумели завоевать медали в командном многоборье

Владислав Уткін — 29 июля, 21:12
Украинские гимнасты не сумели завоевать медали в командном многоборье

Мужская сборная Украины по спортивной гимнастике не сумела добыть в борьбе медали в командном многоборье на Олимпийских играх-2024.

Украинская команда в составе Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняева и Ильи Ковтуна заняла 5 место с результатом 254,761 балла.

Золото завоевали японцы (259,594), представители Китая завоевали серебро (259,062), а бронзовые награды достались гимнастам из США (257,793).

"Сине-желтая" сборная показала лучший результат среди всех команд в опорном прыжке - 44,466.

Отметим, что в последний раз Украина брала медали Олимпиады в командном многоборье в 2000 году — тогда гимнастам покорилось серебро.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.

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